"Розстріляти!" Депутат Держдуми зробив різку заяву про Україну

Перший заступник голови Комітету нелегітимної Державної Думи Росії з контролю і регламенту Олег Нілов заявив, що за організацію масових акцій протесту, подібних українському Майдану, необхідно розстрілювати (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, він переконаний, що до таких радикальних методів придушення народного волевиявлення повинні прагнути в усьому світі, адже подібні речі приводять до загибелі людей. Свою думку він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема бурхливу реакцію російського політика викликали заяви позафракційного народного депутата України Надії Савченко про організаторів розстрілу Небесної Сотні під час Революції Гідності.

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"Потрібно збирати Раду безпеки ООН, і її туди запрошувати, щоб вона називала далі прізвища. Хто привозив туди (в Україну. - Ред.) мільярдами долари в дипломатичній пошті, хто привозив в 2013 році снайперів з України, з Грузії, інших країн. І ось з цього приводу потрібно, зокрема проводити засідання Радбезу ООН, щоб ця операція далі не тиражувалася, щоб ці революції троянд, квітів та інших ось цих історій були закриті по всьому світу", - обурився Нілов.

Після його тиради один з гостей студії запитав у російського депутата, чи був він на протестах росіян на Болотній площі в 2011 році і чи усвідомлює той факт, що громадяни можуть збиратися на майданах не за гроші, а заради боротьби за свої інтереси.

Нілов відповів йому, що не відвідував подібних акцій протесту і глибоко переконаний, що якби опинився у такому середовищі, то знищив би всіх, хто сприяє виникненню революцій.

"Якщо я буду знати, що якась зараза на долари, привезені дипломатичною поштою, буде організовувати там Майдан або тим паче організовувати розстріл снайперами, то я зроблю все для того, щоб знищити цю заразу в зародку", - сказав він.

Опонент знову уточнив у Нілова, що саме він має на увазі і чи йде мова про розстріли.

"По різному. Зокрема, за смерть людей треба розстрілювати. І до цього треба прагнути всім у всьому світі", - відповів йому російський депутат.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко заявила, що голова Верховної Ради Андрій Парубій організовував снайперів, які розстрілювали людей на Майдані, а інші нинішні нардепи особисто привозили зброю в центр Києва. Пізніше вона вибачилася перед спікером парламенту і сказала, що переплутала його з народним депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським.