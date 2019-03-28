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Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво на вулиці. Фото і відео смертельної НП

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У місті Сіетл на північному заході США чоловік відкрив стрілянину на вулиці, у результаті чого загинули двоє людей, ще двоє в критичному стані в лікарні.

Відзначається, що 33-річний чоловік вийшов з дому біля вулиці Сенд-Пойнт і спробував викрасти автомобіль. Там він поранив 56-річну жінку-водія, пише Seattle Times. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім він почав стрілянину по автобусу з 12 пасажирами. У результаті загинув 53-річний водій. Незважаючи на смертельне поранення, йому вдалося розвернути автобус і втекти від стрільця.

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Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво

Seattle Times

Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво

Seattle Times

Після стрілянини у автобусі чоловік знову спробував викрасти авто. Він вистрілив у водія.

Потім він врізався в інший транспортний засіб, убивши іншого водія, 70-річного чоловіка.

Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво

Скіншот з відео

Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво

Seattle Times

Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 26 березня, двоє поліцейських відкрили стрілянину в аеропорту міста Кайсері в центральній частині Туреччини.

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США
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