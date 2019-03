Розстріляли автобус: у США влаштували криваве місиво на вулиці. Фото і відео смертельної НП

У місті Сіетл на північному заході США чоловік відкрив стрілянину на вулиці, у результаті чого загинули двоє людей, ще двоє в критичному стані в лікарні.

Відзначається, що 33-річний чоловік вийшов з дому біля вулиці Сенд-Пойнт і спробував викрасти автомобіль. Там він поранив 56-річну жінку-водія, пише Seattle Times. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім він почав стрілянину по автобусу з 12 пасажирами. У результаті загинув 53-річний водій. Незважаючи на смертельне поранення, йому вдалося розвернути автобус і втекти від стрільця.

Після стрілянини у автобусі чоловік знову спробував викрасти авто. Він вистрілив у водія.

Потім він врізався в інший транспортний засіб, убивши іншого водія, 70-річного чоловіка.

Just leaving Harborview where our Metro Transit operator is being treated for gunshot wounds. Spoke with Transit Union officials on site. Wounded driver acted heroically in the face of extreme adversity to protect his passengers this afternoon in Lake City.