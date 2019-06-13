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Розстріляли, а тіло сховали: в Білорусі стратили відомого вбивцю

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У Білорусі стратили Олександра Жильнікова, визнаного винним у вбивстві трьох чоловік.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна" з посиланням на родичів убитого.

"Приведено у виконання смертний вирок щодо Олександра Жильнікова. Про це координатору кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі" Андрію Полуда повідомили родичі засудженого", – йдеться в повідомленні.

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Правозахисники зазначили, що поки невідома доля другого фігуранта справи - В'ячеслава Сухарка.

"Але, як показує практика, вироки одночасно приводяться у виконання по відношенню до всіх засуджених до вищої міри по одній справі", – відмічено в інформації.

Нагадаємо, що в наприкінці 2015 року співробітники білоруської міліції встановили і затримали Сухарко і Жильнікова за підозрою в причетності до вбивства в Мінську двох молодих людей. У квартирі житлового будинку по вулиці Алібегова з множинними ножовими пораненнями були виявлені трупи чоловіка та жінки. По тілу чоловіка було нанесено близько 50 ударів ножем, по тілу жінки - більше 30.

Олександр Жильніков і В'ячеслав Сухарко

Олександр Жильніков і В'ячеслав Сухарко

SPUTNIK Білорусь

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє молодих людей, яких найняла за 5 білоруських мільйонів (неденомінованих) колишня близька подруга вбитого юнака - Аліна Шульганова. Метою найму була помста до нової коханої колишнього хлопця. Але вбивати суперницю вона не просила, а хотіла тільки "відправити" в лікарню на два тижні, щоб безперешкодно відновити стосунки з молодим чоловіком. Виконавці "перестаралися" і вбили обох.

Згодом з'ясувалося, що Сухарко і Жильніков причетні до вбивства ще однієї людини.

Суд першої інстанції засудив виконавців убивств до довічного ув'язнення, а замовницю - до 12 років позбавлення волі. Пізніше в Верховному суді відбувся розгляд апеляційної скарги Жильнікова. Спочатку чоловік отримав довічний термін, але після повторного розгляду справи Мінським міським судом вирок був замінений на смертну кару.

Олександр Жильніков і В'ячеслав Сухарко

Олександр Жильніков і В'ячеслав Сухарко

SPUTNIK Білорусь

Правозахисники наголосили, що родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнє побачення перед стратою. Відповідно до білоруського законодавства, тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.

Олександр Жильніков і Аліна Шульганова

Олександр Жильніков і Аліна Шульганова

SPUTNIK Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі в 2018 році стратили двох засуджених у справі "чорних ріелторів" Ігоря Гершанкова і Семена Бережного, звернення яких в цей час розглядали в Комітеті з прав людини ООН.

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Білорусь
Теги
смертьвбивство
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Можно понять убитого,с такой коровой на один гектар сесть страшно.
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