Розстріл журналіста та його нареченої у Словаччині: вбивця в усьому зізнався

У Словаччині колишній військовий Мирослав Марчек зізнався, що застрелив журналіста Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову.
Як повідомляє видання Aktuality, Марчек і ще троє людей підозрюються у вбивстві Куцяка та його дівчини. Звинувачення в наказі вбити журналіста висунули наближеному до влади мільйонеру Маріану Кочнеру.
Словацька прокуратура зазначає, що мотивом вбивства стала професійна діяльність Куцяка. Наразі Кочнер перебуває під вартою у зв'язку з розслідуванням економічних злочинів.
Мирослав Марчек
aktuality.sk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці лютого 2018 року в будинку біля Братислави знайшли застреленими Куцяка і Кушнірову.
На момент вбивства журналіст проводив розслідування про те, що італійська мафіозна організація переводила гроші у Словаччину, інвестувала в нерухомість і різні підприємства.
Вбивство шокувало громадськість, в країні вибухнули масові протести, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку.
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