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Розстріл журналіста та його нареченої у Словаччині: вбивця в усьому зізнався

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У Словаччині колишній військовий Мирослав Марчек зізнався, що застрелив журналіста Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову.

Як повідомляє видання Aktuality, Марчек і ще троє людей підозрюються у вбивстві Куцяка та його дівчини. Звинувачення в наказі вбити журналіста висунули наближеному до влади мільйонеру Маріану Кочнеру.

Словацька прокуратура зазначає, що мотивом вбивства стала професійна діяльність Куцяка. Наразі Кочнер перебуває під вартою у зв'язку з розслідуванням економічних злочинів.

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Мирослав Марчек

Мирослав Марчек

aktuality.sk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Словаччина
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