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Розстріл у Новій Зеландії онлайн: з'явилося повне відео вбивці

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З'явилося повне відео, зняте стрілком Брентоном Таррантом, який влаштував кривавий теракт у Новій Зеландії.

Кадри розстрілу вбивця транслював у соцмережі, однак акаунт незабаром заблокували. Судячи з відео, австралієць пересувався по місту з вогнепальною зброєю, як у комп'ютерній грі, розстрілюючи всіх на своєму шляху. Перед початком нападу Брентон Таррант сказав: "Пам'ятайте, хлопці, підписуйтесь на Пьюдіпая".

Нагадаємо, що за останніми даними в результаті теракту загинули 49 людей, ще 40 отримали поранення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у стрілка була зброя з нанесеними на ній "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації". Так, на ріжку для автомата Брентона Тарранта видно напис російською мовою "Сражение при Каргуле 1770" – це російсько-турецька війна, а також "Битва при Булаир 1913".

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Місце
Нова Зеландія
Теги
терактстрілянина
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