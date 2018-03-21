У Росії школярка обстріляла однокласників: з'явилося перше відео з місця НП

З'явилося перше відео зі школи в місті Шадринськ Курганської області РФ, де 13-річна дівчинка розстріляла однокласників із пневматичного пістолета.

Інцидент стався у школі №15, повідомляє shadr.info.

За попередньою інформацією синці і садна отримали сім учнів. Багатьом медична допомога не знадобилася, проте один школяр був госпіталізований для більш докладного обстеження.

За даними місцевої поліції, дівчинка з цілком благополучної сім'ї. Обставини події з'ясовуються.

За словами очевидця, в інциденті брали участь не одна, а троє дівчаток.

"Три дівчинки закрили кабінет і почали стрілянину. Одну людину відвезли на "швидкій ", їй потрапили в скроню з пневмата", - розповів молодий чоловік. За його інформацією, у дівчаток були ще й ножі. "Швидше за все, вирішили повторити випадок із Колумбайн", - розповів він виданню Znak.com.

За словами школяра, стрілянина сталася в 7 "Б" класі під час уроку географії.

"Одна дівчинка сказала, що їй погано, щоб її проводили до медика. А інша дівчинка закрила кабінет тоді як, як учитель проводжав першу - тобто у них був план", - припустив учень. Після того як в класі залишилися тільки школярі, одна з учениць і справила стрілянину. За його даними, перед пострілом в однокласника дівчинка попросила у нього пробачення.

Підліток уточнив, що зараз вчителі просять всіх учнів школи не поширювати інформацію про те, що сталося.

Як повідомляв "Обозреватель", вранці 21 березня в одній зі шкіл Шадринська під час перерви дівчинка 13 років відкрила стрілянину з пневматичного пістолета, який належить її батькові.