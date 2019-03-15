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Розстріл мечетей у Новій Зеландії: зауважено серйозний дзвінок

1.8тЧитати матеріал російською

Напади на мечеті у Новій Зеландії — це дуже серйозний дзвінок. Він свідчить про наростання соціальної напруженості у суспільстві, яку підживлює антиімміграційна риторика правих.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це — перший великий напад не ісламських екстремістів, а білих проти мусульман.

"На жаль, не можу сказати, що це останній подібний інцидент. Зважаючи на те, що відбувається в Європі, я не виключаю, що подібні напади повторяться десь у Франції, Німеччині, Італії чи Австрії", — заявив Куса.

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Розстріл мечетей у Новій Зеландії: зауважено серйозний дзвінок

AP

Він закликав західні еліти замислитися щодо цієї реальної проблеми найближчого майбутнього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ та соціальних мережах поширюється відео холоднокровного розстрілу людей у Новій Зеландії. Поки непідтверджені поліцією кадри нібито зняті стрільцем, з чого можна припустити, що він робив запис, коли вбивав людей.

У терориста була зброя з нанесеними на неї "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації". Так, на магазинах для автомата Брентона Тарранта видно напис російською мовою "Битва при Каргуле 1770" — це російсько-турецька війна, а також "Битва при Булаир 1913".

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Місце
Нова Зеландія
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам нацистам, совет задуматься не подойдет, у них мозгов нет.. захватывая храмы православной церкви, только усиливают к ним ненависть и скорость уничтожения этих тварей бандер)))
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