Розстріл людей в Льєжі: стало відомо про ще одну жертву вбивці

Чоловік, який вбив трьох людей в місті Льєж в Бельгії, до перестрілки встиг убити ще одну людину.

Сталося це в ніч перед розстрілом людей, повідомив глава МВС Бельгії Ян Ямбон, передає RTL.

"Мотивом радикалізації може бути те, що він не має перспективи в суспільстві через те, що скоїв убивство в ніч перед перестрілкою", - сказав міністр.

Особу стрільця встановлено, його звуть Бенджамін Ерман. Чоловік був засуджений за грабежі і відомий крайньою агресивністю. У понеділок він ненадовго був відпущений з в'язниці. Прокуратура Льєжа підтвердила, що він був помічений в контактах з радикальними ісламістами.

Злочин класифікували як теракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше смертельна стрілянина сталася в Німеччині.