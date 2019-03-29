Справа не в Путіні: Пономарьов назвав причину відставки Назарбаєва

Відставка президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва планувалася давно. Причини цього кроку полягають винятково у внутрішніх проблемах країни і в системі влади.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. Він уточнив, що Назарбаєв усвідомлено вносив конституційні зміни і за останні роки встиг "правильно розставити всі фішки на галявині".

"Будь-яка людина, котра знає казахстанську політику, розуміла, що в цьому році Назарбаєв піде у відставку. Президент свідомо зробив низку дій зі зміни законодавства, в тому числі конституційних. Я впевнений, що причини відставки Назарбаєва – не в Путіні, не в Китаї або Америці, вони полягають винятково у внутрішніх проблемах країни та у системі влади", – сказав він.

Чергові вибори в Казахстані відбудуться в квітні 2020 року, нагадав Пономарьов. За його словами, в країні є три реальні кандидати на пост президента.

Нурсултан Назарбаєв uralskweek.kz

"Назарбаєв дав трохи більше року пану Касим-Жомарту Токаєву, який зайняв його пост, до наступних виборів в квітні 2020 року. Але до кінця не зрозуміло, хто буде президентом країни. У цьому сенсі зараз починається найцікавіше. Є три реальні кандидати, які можуть стати президентом, і що в голові у Назарбаєва, насправді сказати взагалі складно і до кінця неможливо. У Казахстані за законодавством не буває дострокових виборів. Незважаючи на те, що чинний президент йде у відставку, наступник, який призначається автоматично за посадою, повинен дочекатися чергових президентських виборів. І це теж одна зі змін, які створив Назарбаєв саме з цією метою", – додав російський опозиціонер.

Нурсултан Назарбаєв за роки уряду подбав, щоб у Росії не виникало претензій на північну частину Казахстану, впевнений Пономарьов. Він уточнив, що саме з цією метою столицею країни в 1997 році була обрана Астана.

"Вона була столицею цього російськомовного північного Казахстану. Тому Назарбаєву було важливо там встановити національний прапор, щоб не допустити будь-яких ноток сепаратизму в цих регіонах. На мій погляд, йому це значною мірою вдалося. Також останні кроки, пов'язані з переходом на латиницю, – це ще один шлях до того, щоб посилити кордон між Казахстаном і Росією", – додав російський опозиціонер.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв подав у відставку, щоб президент Росії Володимир Путін не захопив північ країни. Таку думку висловила російська журналістка Юлія Латиніна. Вона також нагадала, що з такою ж метою, Назарбаєв ще перед відходом зі свого поста затвердив перехід з кирилиці на латиницю в країні.

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