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25 лютого • оновлено в 22:28
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Розслідування катастрофи МН17: названа кількість свідків

2.6т
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У прокуратури Нідерландів є 13 свідків у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17, який був збитий в небі над Донбасом в 2014 році.

Такими даними з документів прокуратури володіє нідерландська новинна програма Nieuwsuur, передає "Інтерфакс-Україна".

Названо кількість свідків у справі про катастрофу МН17

Названо кількість свідків у справі про катастрофу МН17

unn.com.ua

Особи всіх цих свідків будуть збережені через міркування безпеки. Прокуратура вважає, що вони "піддаються значним ризикам".

Також в Nieuwsuur уточнили, що у них є офіційні обвинувачення, спрямовані чотирьом підозрюваним 2 жовтня 2019 року. Але поки невідомо, чи проживають ці фігуранти за своїми адресами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський слідчий, представник міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що у них є свідок запуску ракети по малайзійському Boeing рейсу MH17. У МЗС РФ назвали цю заяву "балаганом".

Нагадаємо, що прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи щодо катастрофи рейсу МН17. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно в 50 км від Гааги.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
Тег
Росія - країна-агресор
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Это специально для рашистов "В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону сторона защиты начала допрос первого скрытого свидетеля по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир». Т.Е в раше можно, а други НИЗЗЗЯ
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
13?..тогда понятно.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это как Америка. У нас есть спутниковые снимки но мы их вам не покажем. Джентльменам верят на слово)))))
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