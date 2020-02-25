Розслідування катастрофи МН17: названа кількість свідків

У прокуратури Нідерландів є 13 свідків у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17, який був збитий в небі над Донбасом в 2014 році.

Такими даними з документів прокуратури володіє нідерландська новинна програма Nieuwsuur, передає "Інтерфакс-Україна".

Названо кількість свідків у справі про катастрофу МН17 unn.com.ua

Особи всіх цих свідків будуть збережені через міркування безпеки. Прокуратура вважає, що вони "піддаються значним ризикам".

Також в Nieuwsuur уточнили, що у них є офіційні обвинувачення, спрямовані чотирьом підозрюваним 2 жовтня 2019 року. Але поки невідомо, чи проживають ці фігуранти за своїми адресами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський слідчий, представник міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що у них є свідок запуску ракети по малайзійському Boeing рейсу MH17. У МЗС РФ назвали цю заяву "балаганом".

Нагадаємо, що прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи щодо катастрофи рейсу МН17. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно в 50 км від Гааги.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

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