Розслідування катастрофи МАУ: в Ірані назвали відповідальних за розшифрування "чорних скриньок"

В Ірані заявили, що відповідальним за розшифрування бортових самописців Boeing 737 компанії МАУ, який був збитий ракетами 8 січня біля Тегерана, буде Міністерство з питань доріг і міського розвитку країни.
Як сказав депутат іранського парламенту Фараджула Раджаб, метою держави є залишити "чорні скриньки" у них, передає інформагентство Tasnim.
"Наше завдання – залишити у себе бортовий самописець українського літака й проаналізувати його тут", – зазначив він.
Розшифровувати "чорні скриньки" МАУ буде Міністерство з питань доріг і міського розвитку країни
Нагадаємо, що у звіті Організації цивільної авіації Ірану про розслідування збиття українського Boeing наголошено, що Іран не володіє необхідним обладнанням для розшифрування "чорних скриньок", оскільки французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися надіслати техніку в країну.
Витягнутий реєстратор польоту і бортовий самописець, як стверджується в документі, є "одними з найбільш передових пристроїв у своєму роді в світі". Іран не має коштів для їх декодування.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Іран погодився надіслати самописці для розшифрування до Франції. Чому комісія передумала – не уточнили.
Україна направила повторний запит Ірану щодо видачі "чорних скриньок". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737.
В рамках розслідування аварії Boeing 737, до Києва 21 січня прибули представники Організації цивільної авіації Ірану на чолі з уповноваженим із розслідування.
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