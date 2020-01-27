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27 січня • оновлено в 12:10
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Розслідування катастрофи МАУ: в Ірані назвали відповідальних за розшифрування "чорних скриньок"

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В Ірані заявили, що відповідальним за розшифрування бортових самописців Boeing 737 компанії МАУ, який був збитий ракетами 8 січня біля Тегерана, буде Міністерство з питань доріг і міського розвитку країни.

Як сказав депутат іранського парламенту Фараджула Раджаб, метою держави є залишити "чорні скриньки" у них, передає інформагентство Tasnim.

"Наше завдання – залишити у себе бортовий самописець українського літака й проаналізувати його тут", – зазначив він.

Розшифровувати "чорні скриньки" МАУ буде Міністерство з питань доріг і міського розвитку країни

Розшифровувати "чорні скриньки" МАУ буде Міністерство з питань доріг і міського розвитку країни

Нагадаємо, що у звіті Організації цивільної авіації Ірану про розслідування збиття українського Boeing наголошено, що Іран не володіє необхідним обладнанням для розшифрування "чорних скриньок", оскільки французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися надіслати техніку в країну.

Витягнутий реєстратор польоту і бортовий самописець, як стверджується в документі, є "одними з найбільш передових пристроїв у своєму роді в світі". Іран не має коштів для їх декодування.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Декодировать не могут , но оставляют у себя. Дело ясное, что дело - темное. Эти моджахеды, которые "каются" , размазывая сопли по чалме - скрывают что то еще.
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