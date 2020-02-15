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15 лютого • оновлено в 23:21
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Розслідування катастрофи МАУ над Тегераном: Іран пішов на зустріч Україні

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Глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Заріф заявив, що Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який був збитий іранськими ракетами над Тегераном.

Про це він сказав на зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє пресслужба МЗС Ірану.

У дипломатичному відомстві зазначили, що Заріф "обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, підкреслив відповідальну поведінку Ірану при розгляді справи і наголосив на необхідності уникати політизації питання".

Розслідування катастрофи МАУ над Тегераном: Іран пішов на зустріч Україні

"Глава МЗС також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною для розслідування справи і досягнення юридичного врегулювання питання", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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