Розслідування катастрофи МАУ над Тегераном: Іран пішов на зустріч Україні

Глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Заріф заявив, що Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який був збитий іранськими ракетами над Тегераном.
Про це він сказав на зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє пресслужба МЗС Ірану.
У дипломатичному відомстві зазначили, що Заріф "обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, підкреслив відповідальну поведінку Ірану при розгляді справи і наголосив на необхідності уникати політизації питання".
"Глава МЗС також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною для розслідування справи і досягнення юридичного врегулювання питання", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців.
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент Ірану Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних ящиків". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні ящики" з збитого Boeing 737.
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