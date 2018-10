Розсилання бомб політикам США: перехоплено ще два ''подарунки''

Правоохоронці США 26 жовтня продовжили перехоплення вибухівки, яку невідомі протягом тижня серійно посилали американським політикам.

Так, 11-й пакет із бомбою відправили сенатору-демократу від Нью-Джерсі Корі Букеру, повідомляє The Associated Press. Пакет перехопили у Флориді.

"ФБР: 11-й підозрілий пакет, перехоплений у Флориді, адресований сенатору від Нью-Джерсі Корі Букеру, ззовні схожий на інші", — йдеться у повідомленні.

За даними CNN, відомо також про 12-у посилку з вибухівкою, яку адресували колишньому директору Національної розвідки Джеймсу Клепперу. Його пакет знайшли неподалік від будівлі Time Warner у Манхеттені.

Наразі відомо про таких одержувачів, яким адресувалися бомби: Джордж Сорос, Білл і Гілларі Клінтони, Барак Обама, Ерік Холдер, Максін Уотерс, Джон Бреннан, Джо Байден, Роберт Де Ніро, Джеймс Клеппер, Корі Букер.

Here are the people who have been sent suspicious packages:



- George Soros

- Bill & Hillary Clinton

- Barack Obama

- Eric Holder

- Maxine Waters

- John Brennan (c/o CNN)

- Joe Biden

- Robert De Niro

- James Clapper (c/o CNN)

- Cory Bookerhttps://t.co/JtK2SuDD7N pic.twitter.com/xixGPSeNxy — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

BREAKING: FBI: 11th suspicious package recovered in Florida similar in appearance to others, addressed to NJ Sen. Cory Booker — The Associated Press (@AP) 26 жовтня 2018 р.

A suspicious package addressed to Sen. Cory Booker was discovered in Florida Thursday night, multiple law enforcement officials tell CNN https://t.co/aScC4IzQyd pic.twitter.com/J86UkcJdt3 — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

The NYPD responded to a postal facility after they were alerted to a suspicious package addressed to former Director of National Intelligence James Clapper and CNN.



"This is not going to silence the administration's critics," Clapper tells @PoppyHarlowCNN and @jimsciutto. pic.twitter.com/iq5Guyt54O — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня невідомі надіслали вибухівку засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. Мільярдера не було вдома, коли сапери отримали повідомлення і знищили пристрій.

24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку надіслали Бараку Обамі, Біллу та Хілларі Клінтонам, а також до будівлі Time Warner Center, звідки евакуювали людей. Пізніше у мережі показали пристрої. Також у ЗМІ повідомляли, що бомбу підкинули у Білий дім, проте офіційно цю інформацію спростували.

Як з'ясували журналісти CNN у правоохоронців, пакет у будівлі Time Warner Center був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, підозрілі пакети надіслали губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру та конгресмену Деббі Вассерман-Шульц. 25 жовтня небезпечний "подарунок" надіслали колишньому віце-президенту США Джо Байдену.