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Розсилання бомб політикам США: перехоплено ще два ''подарунки''

2.7тЧитати матеріал російською

Правоохоронці США 26 жовтня продовжили перехоплення вибухівки, яку невідомі протягом тижня серійно посилали американським політикам.

Так, 11-й пакет із бомбою відправили сенатору-демократу від Нью-Джерсі Корі Букеру, повідомляє The Associated Press. Пакет перехопили у Флориді.

"ФБР: 11-й підозрілий пакет, перехоплений у Флориді, адресований сенатору від Нью-Джерсі Корі Букеру, ззовні схожий на інші", — йдеться у повідомленні.

Розсилання бомб політикам США: перехоплено ще два ''подарунки''

Корі Букер

CNN

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За даними CNN, відомо також про 12-у посилку з вибухівкою, яку адресували колишньому директору Національної розвідки Джеймсу Клепперу. Його пакет знайшли неподалік від будівлі Time Warner у Манхеттені.

Розсилання бомб політикам США: перехоплено ще два ''подарунки''

Джеймс Клеппер

CNN

Наразі відомо про таких одержувачів, яким адресувалися бомби: Джордж Сорос, Білл і Гілларі Клінтони, Барак Обама, Ерік Холдер, Максін Уотерс, Джон Бреннан, Джо Байден, Роберт Де Ніро, Джеймс Клеппер, Корі Букер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня невідомі надіслали вибухівку засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. Мільярдера не було вдома, коли сапери отримали повідомлення і знищили пристрій.

24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку надіслали Бараку Обамі, Біллу та Хілларі Клінтонам, а також до будівлі Time Warner Center, звідки евакуювали людей. Пізніше у мережі показали пристрої. Також у ЗМІ повідомляли, що бомбу підкинули у Білий дім, проте офіційно цю інформацію спростували.

Як з'ясували журналісти CNN у правоохоронців, пакет у будівлі Time Warner Center був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, підозрілі пакети надіслали губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру та конгресмену Деббі Вассерман-Шульц. 25 жовтня небезпечний "подарунок" надіслали колишньому віце-президенту США Джо Байдену.

Місце
США
Об'єкт
тероризм
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Во Боширов и Петров разошлись! Пиндосам их теперь не остановить!
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