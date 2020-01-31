Розсекречені імена кращих шпигунів СРСР: чим вони займалися

Журналістам вдалося дізнатися інформацію про шпигунів СРСР, інформацію про яких розсекретила Служба зовнішньої розвідки Росії.

Як вони жили і загинули, йдеться в матеріалі ВВС. Глава Центру з вивчення розвідки і питань безпеки британського Університету Брунеля Крістіан Густафсон назвав такий крок Росії несподіваним і рідкісним.

Один з семи розсекречених шпигунів – Євген Кім. Він народився в 1932 в Кореї. Відомо, що в 1998 році в Москві відставного полковника КДБ збила машина. У нього не виявилося близьких родичів. Ховали Кіма за рахунок держави.

Для того, щоб почати роботу на КДБ в 50-х роках, йому довелося розлучитися з дружиною і дитиною. Відомо, що шпигун працював в одній з азіатських країн, видаючи себе за місцевого жителя.

В середині 1950-х років син Кіма, будучи підлітком, потонув під час купання.

"Нелегал зумів вирватися в Москву лише на день і відразу після похорону, стиснувши зуби, поспішив на місце служби", – йдеться в оповіданні про безіменному розвідника, опублікованому в газеті "Аргументи і факти" в 2017 році. Деталі цієї розповіді багато в чому збігаються з встановленими фактами біографії Кіма.

Після перекидання в далеку країну, Кім почав все з нуля.

"Йому довелося будувати свою нову біографію... Вибився в люди. Зайняв, подолавши неймовірну конкуренцію, високий пост", – йдеться в оповіданні про розвідника.

У 1987 році полковнику Кіму засекреченим указом було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Євген Кім ВВС

Михайло Васенко

Десятиліття жив під прикриттям на Заході Михайло Васенко. Він видавав себе за Хуана Ласаро.

У 1976 році він прибув до столиці Перу з Мадрида нібито для дослідження місцевого ринку тютюну на замовлення однієї з іспанських компаній.

"Він захистив докторську дисертацію і отримав посаду викладача в престижному нью-йоркському Барух-коледжі. Крім того, він теж почав публікувати свої політичні есе", – писала про Васенкову-Ласаро газета "Комерсант".

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У 1990 році йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У цей час він уже жив у США, де народився його дитина Хуан молодший. Пізніше він став лауреатом міжнародних конкурсів.

У 2010 році Хуан-старший, його дружина Вікі і ще вісім чоловік були затримані ФБР за підозрою у співпраці з російською Службою зовнішньої розвідки. Видати його міг перейшов на бік США колишній офіцер СЗР Олег Потєєв.

Також стало відомо про діяльність Васенкова-Ласаро і його дружини. Оніработалі над забезпеченням фінансування мережі російських "нелегалів" в США. На зв'язок з Москвою шпигуни виходили за допомогою передавача Морзе.

Пізніше розвідників обміняли на чотирьох людей, яких утримували в російських в'язницях, серед них був колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль.

Михайло Васенко ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад в безпеку країни".

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