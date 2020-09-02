Розробники "Новачка" – Німеччині: отруєння Навального цією отрутою призвело б до смерті
Розробники нервово-паралітичного речовини "Новачок" впевнені, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний не цією отрутою.
Заяву німецької влади про те, що проти Навального застосували речовину з даної групи, вони вважають "політичною нісенітницею", передає "РИА Новости".
Біохімік Леонід Рінк стверджує, що симптоми Навального не схожі на отруєння "Новачком", заявивши, що отруєння політика цією отрутою "призвело б до його смерті, а не до коми".
Ще один розробник речовини Володимир Углєв також назвав симптоми Навального нестандартними для отруєння "Новачком".
"Перші ознаки – це посмикування м'язів, потовиділення, судоми. А тут – відразу ж у кому. Можливо, додали щось для прикриття самої речовини. Але я поки не переконаний на 100%, що це А-234, яким намагалися отруїти Скрипаль , поки не буде мас-спектрографічні аналізу", – заявив Углєв.
Як писав OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через імовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він упав у кому й перебуває в реанімації.
Попереднім діагнозом нібито є гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Там повідомили, що опозиціонер залишається в штучній комі й під'єднаний до апарату ШВЛ.
Німецькі лікарі вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим у Софії в 2015 році.
Генеральна прокуратура Росії зажадала від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального.
Агенти Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ отруїли Сергія Скрипаля отрутою під назвою "Новачок" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року.