Розробники "Новачка" – Німеччині: отруєння Навального цією отрутою призвело б до смерті

Кирило Лютий Світ 18:43, 2.09.2020 Оновлено: 19:01, 2.09.2020

Розробники нервово-паралітичного речовини "Новачок" впевнені, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний не цією отрутою.

Заяву німецької влади про те, що проти Навального застосували речовину з даної групи, вони вважають "політичною нісенітницею", передає "РИА Новости".

Біохімік Леонід Рінк стверджує, що симптоми Навального не схожі на отруєння "Новачком", заявивши, що отруєння політика цією отрутою "призвело б до його смерті, а не до коми".

Ще один розробник речовини Володимир Углєв також назвав симптоми Навального нестандартними для отруєння "Новачком".

"Перші ознаки – це посмикування м'язів, потовиділення, судоми. А тут – відразу ж у кому. Можливо, додали щось для прикриття самої речовини. Але я поки не переконаний на 100%, що це А-234, яким намагалися отруїти Скрипаль , поки не буде мас-спектрографічні аналізу", – заявив Углєв.

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