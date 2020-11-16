Розробник вакцини від COVID-19 припустив, коли світ повернеться до звичного життя

Співзасновник компанії BioNTech, яка займається розробленням вакцини від нового типу коронавірусу, професор Угур Шахін заявив, що найближча зима все ще буде важкою для світу.

За менш ніж рік із початку пандемії COVID-19 заразилися вже майже 55 мільйонів жителів планети, однак навіть вакцина спершу не зможе завадити зростанню кількості інфікованих. Тоді як через рік країнам можна очікувати значних змін у боротьбі з хворобою, сказав розробник у токшоу на ВВС.

"Переконаний, що передача захворювання між людьми зменшиться за допомогою такої високоефективної вакцини – можливо, не на 90%, а на 50%. Однак ми не повинні забувати, що навіть це може призвести до різкого зменшення поширення пандемії", – дав Шахін прогноз на майбутнє.

Професор переконаний, що після успіху в розробленні першої ефективної вакцини від коронавірусу на нормалізацію життя у світі знадобиться значно більше часу, ніж до весни 2021 року, як заявляють деякі вчені.

"Якщо все буде добре, то вакцину почнуть постачати наприкінці цього – на початку наступного року. Мета – понад 300 мільйонів доз по всьому світу до квітня 2021-го, що може дозволити нам лише почати впливати на хворобу", – пояснив Шахін.

Більшого впливу вакцини, якої ще практично немає, на зменшення кількості заражень COVID-19 можна очікувати не раніше зими 2021-2022 років

Він зазначив, що наступне літо допоможе знизити темпи зараження COVID-19, до осені чи зими 2021-22 років фахівці сподіваються досягнути високого рівня вакцинації, і лише тоді можна очікувати більшого впливу вакцини на зменшення кількості інфікувань.

"Основним побічними ефектами вакцини були помірний біль у місці ін'єкції протягом декількох днів, невисока температура в деяких учасників. Але ми не бачили жодних інших серйозних протипоказань, які могли б призвести до паузи або зупинення досліджень", – пояснив Шахін, додавши, що поки важливо, щоб усі програми імунізації населення завершилися саме до осені наступного року.

Зауважимо, що вакцина від BioNTech є однією з 11 інших, які нині перебувають на завершальній стадії тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в компаніях Pfizer і BioNTech розповіли про ціну потенційної вакцини від коронавірусу.