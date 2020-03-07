Розроблено унікальний тест, що визначає коронавірус за 29 хвилин

Національне управління Китаю з контролю над медичними виробами схвалило тест-систему, що дозволяє отримати результати діагностики коронавируса за 29 хвилин.

За даними інформаційного агентства Chine, її розробила група вчених на чолі з фахівцями Сяминьского університету.

Систему можна застосовувати для діагностування клінічних і передбачуваних випадків зараження, а також для скринінгу груп високого ризику. Тестування пройшло випробування в лікарнях китайського міста Ухань.

Коронавірус Кадр з відео

Відповідний метод був також схвалено в Європейському Союзі. Три набори тест-системи вже відправили до країн Євросоюзу, в тому числі до Італії, Австрії та Нідерландів.

Медики провели клінічні випробування в лікарнях місті Ухань, що є осередком поширення COVID-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143.

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