Розробка смертельної зброї: Росія відповіла на доповідь України

Заява голови постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірини Фриз, що Росія різко активізувала дослідження, спрямовані на розробку хімічної і біологічної зброї масового ураження, є неправдивими.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін в коментарі RT.

"Якщо політичні діячі в Україні дозволяють собі звинувачувати Росію в тому, що вона нібито виготовляє хімічну зброю, прикриваючись розробкою вакцин, то, напевно, ситуація вже зовсім запущена. Люди взагалі не бояться, що можуть понести відповідальність за свої слова... Насправді українські політики просто заробляють собі очки таким чином, стаючи на батьківщині популярними і "сміливими", - сказав він.

Шерін також додав, що Росії слід розглянути можливість порушувати кримінальні справи за "наклеп" на міжнародному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , лідер Чеченської республіки у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що Росія використовувала токсичні речовини , схожі на "Новачок", для ліквідації чеченських повстанців ще в 2003 році.