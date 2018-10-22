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Розрив ракетного договору зі США: Росію піймали на гучній брехні

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Росія багато років обманом порушувала договір про ядерні озброєння зі США, з якого Вашингтон має намір вийти найближчим часом.

Про це йдеться у публікації The Times. "Десять років тому американська розвідка вперше запідозрила, що Москва розробляє крилату ракету наземного базування із ядерною боєголовкою, існування якої порушує Договір про ракети середньої і малої дальності", — стверджує видання.

Також наголошується, що це відкриття спровокувало конфронтацію із російською стороною, яка зберігалася за адміністрації Обами і викликала зростаючу тривогу в НАТО, "оскільки нова зброя стала б прямою загрозою для Європи".

У минулому році США заявили, що йдеться про ракету "Новатор 9М729". "Це крилата ракета, яка, як запевняють західні розвідки, порушує договір", — зазначив журналіст Майкл Еванс.

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За його словами, американські супутники-шпигуни спостерігали за тим, як Росія провела випробувальний запуск підозрілої нової ракети з пускової установки.

"США вважають, що за подальших випробувань договір було порушено, є підозри, ніби ракети вже розгорнуті", — йдеться у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде із РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю із Росією.

У свою чергу, Німеччина засудила рішення США, назвавши крок американського президента Дональда Трампа "згубним".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Дональд Трамп
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Вся американская причудь,как обычно,основана не на фактах,а на предположениях и подозрениях.Я вот не только преполагаю,но и подозреваю,что Ляшка Петрушку распечатал не только орально,но и анально.Следует Петрухе после этого пидором в Раде объявится, или он этим никого не удивит?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
разведка заподозрила, есть подозрения, что ракеты уже развернуты ... Поздно пить Боржоми ..., нужно уже срочно Европе договариваться, СШП за океаном, там наплевать на ракеты средней дальности.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Так заподозрила или поймала и доказала? Пипец! Верх западной юриспруденции. Впрочем, это уже доказало их действия по коллективной ответственности, например, спортсменов. Да и тезисы, например, Америки по поводу Скрипалей, типа нам не требуются доказательства, мы верим Англии. Новатор, Новичок как всё однооборазно по Голливудски.
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