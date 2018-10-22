Розрив ракетного договору зі США: Росію піймали на гучній брехні

Росія багато років обманом порушувала договір про ядерні озброєння зі США, з якого Вашингтон має намір вийти найближчим часом.

Про це йдеться у публікації The Times. "Десять років тому американська розвідка вперше запідозрила, що Москва розробляє крилату ракету наземного базування із ядерною боєголовкою, існування якої порушує Договір про ракети середньої і малої дальності", — стверджує видання.

Також наголошується, що це відкриття спровокувало конфронтацію із російською стороною, яка зберігалася за адміністрації Обами і викликала зростаючу тривогу в НАТО, "оскільки нова зброя стала б прямою загрозою для Європи".

У минулому році США заявили, що йдеться про ракету "Новатор 9М729". "Це крилата ракета, яка, як запевняють західні розвідки, порушує договір", — зазначив журналіст Майкл Еванс.

За його словами, американські супутники-шпигуни спостерігали за тим, як Росія провела випробувальний запуск підозрілої нової ракети з пускової установки.

"США вважають, що за подальших випробувань договір було порушено, є підозри, ніби ракети вже розгорнуті", — йдеться у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде із РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю із Росією.

У свою чергу, Німеччина засудила рішення США, назвавши крок американського президента Дональда Трампа "згубним".