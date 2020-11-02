Розраховано рівень смертності від COVID-19 у різних країнах

Рівень смертності від коронавірусу (COVID-19) в країнах із високим рівнем доходу становить 1%.

Як повідомляється у звіті дослідників з Імперського коледжу Лондона, значно нижчий рівень смертності в країнах із низьким рівнем доходів і більш молодим населенням.

Вчені проаналізували 175 наукових робіт і 10 тестувань на антитіла, щоб точно розрахувати коефіцієнт летальності (IFR), що відображує частку померлих від кількості інфікованих. Нове дослідження усуває низку неточностей, пов'язаних із попередніми оцінками, які ґрунтувалися на даних, отриманих на ранніх етапах пандемії.

Фахівці також враховували серореверсію – зменшення кількості антитіл, що призводить до негативного результату аналізу на коронавірус у людей, який був би позитивним на ранній стадії хвороби. Серореверсія може призводити до завищеної оцінки IFR, оскільки в цьому випадку справжня кількість хворих більша, ніж показує тестування.

У країнах із високим рівнем доходу коефіцієнт летальності становить 1,15%, а в бідних країнах – 0,23%. IFR зростає в міру старіння, і ризик смерті від коронавірусу подвоюється зі збільшенням віку на кожні вісім років.

У пацієнтів молодших від 40 років коефіцієнт досягає приблизно 0,1%, а у людей старших за 80 років досягає 5% і більше.

Як писав OBOZREVATEL, у низці країн Європи за тиждень сильно зріс щодобовий показник випадків зараження COVID-19 і летальних випадків серед інфікованих.