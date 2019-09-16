"Розпочнеться війна!" Країна ЄС раптово поставила на місце Росію

Поступки західних країн стосовно Росії можуть призвести до початку нової війни, яку розв'яже Москва.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає ERR. Дипломат зазначив, що його країна не може відмовитися від принципів Євросоюзу щодо Росії заради прагматичної співпраці.

Міністр пояснив, що санкції проти Росії ввели, щоб змусити Кремль дотримуватися Мінських домовленостей про припинення агресії проти України.

"Тепер, незважаючи на логіку Заходу, є небезпека зробити третю помилку", – зазначає Рейнсалу.

За його словами, Захід має змусити Росію заплатити високу ціну після війни проти Грузії і України, а поступки Росії "прокладуть шлях до третьої інтервенції у будь-якому куточку земної кулі".

Рейнсалу додав, що якщо західні країни захочуть відновити зв'язки з Росією і скасувати санкції, то Естонія переконуватиме їх, що це рішення не є ані раціональним, ані моральним.

При цьому Глава естонського МЗС наголосив, що його країна підтримуватиме Україну на міжнародній арені.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Естонії заявили, що Росія досі не повернула країні і не виплатила компенсацію за 5,2% вкраденої території.

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