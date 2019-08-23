"Розпиляли Росію!" На росТБ влаштували переполох через карту на стіні у Раді

Російські пропагандисти вибухнули обуреннями через допис голови комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганни Гопко. У ньому вона опублікувала фото зі своїм наступником Богданом Яременком на тлі карти Ідель-Уралу.

Бурхливу дискусію з цього приводу влаштували в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" і звинуватили Україну в підтримці "нацистських" ідей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Студія передачі "60 хвилин" Скріншот відео

"Колишня голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко знайомить свого наступника з порядком денним і передає свій кабінет разом з картою, подивіться, так званої Ідель-Уральської республіки! Це шматочок розпиляної Росії! Землі, на які під час Другої світової розраховували легіонери Вермахту, хоча сам Гітлер ніяку республіку для них створювати не збирався. А потім ви нам кажете про нову владу, про те, що прийшли люди, які налаштують відносини! Ні, вони ті ж самі!" – обурився скандальний пропагандист Євген Попов.

Нагадаємо, що Ідель-Урал (Волга-Урал) – це термін, використовуваний для позначення фінно-угорських і тюркських країн Поволжя: Ерзяно-Мокшанії (Мордовії), Чувашії, Марій Ел, Татарстану, Удмуртії і Башкортостану. У 1917 році вони вперше заговорили про створення незалежної татарської держави. Це сталося на Всеросійському мусульманському з`їзді в Москві.

Ганна Гопко з Богданом Яременком на тлі карти Ідель-Уралу Facebook Ганни Гопко

Гопко та Яременко на тлі карти Ідель-Уралу Facebook Ганни Гопко

Карта Ідель-Уральської республіки Facebook Ганни Гопко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанк-мультфільму "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані та Зеленого Клину.

У січні російські пропагандисти також влаштували паніку через нібито підготовку приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курують США. Таку бурхливу реакцію у рупорів Кремля викликала стаття "Радіо Свобода" про те, як українцям повертають історичну пам'ять про їхні етнічні території.

У свою чергу "Правий сектор" не виключив силове повернення Кубані, але схилився до того, що регіон сам повернеться до складу України після падіння путінського режиму.

Екснардеп Олександр Ковтуненко заявив, що Україні знадобиться Кримський міст, побудований окупантами. За його словами, саме по ньому ЗСУ дійдуть до Кубані, яку повернуть як історичну територію.

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