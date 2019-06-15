"Розвалиться, як СРСР": Росію попередили про фінал гонки озброєнь

Російська Федерація не здатна конкурувати в гонці озброєнь зі США і тим більше з Північно-Атлантичним Альянсом (НАТО).

Таку думку висловив в ефірі ObozTV капітан першого рангу військово-морських сил США у відставці Гарі Табах. Він не виключив, що якщо Росія наполягатиме на цих перегонах, то вона може закінчити як СРСР.

"Коли Радянський Союз намагався гнатися за нами в гонці озброєнь, він просто розорився. Вони не змогли конкурувати з нами. Сьогодні Росія тим більше не може конкурувати озброєннями із США чи з НАТО, яке вже в 5 разів більше, ніж за СРСР. Якщо порівнювати бюджети – вони абсолютно не порівнювані", – наголосив він.

За словами Табаха, на Заході поки не бачать реальних успіхів в модернізації армії, про які заявляє Росія.

"Гроші Росія виділяє (на гонку озброєнь. – Ред.). Літають чи ні ракети, на які виділяються гроші... З мультфільмів видається, що так. Але в реальності ми не бачимо цього... Поки що ми бачимо, що вони дуже добре збивають свої ж старі літаки своїми же старими ракетами", – зазначив американський офіцер.

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Що стосується російських ядерних боєголовок, то їх він вважає зброєю залякування.

"Вас (Україну. – Ред.) Путін не може залякати ядерними боєголовками. Він лякає в основному США. Тих, хто через океан. Оскільки якщо тут ядерна боєголовка, не дай Бог, вибухне, це може мати більший ефект на Росію, ніж на Україну. Це не зброя ближнього бою. Це взагалі не зброя для війни. Ця зброя для знищення світу", – пояснив Табах.

При цьому він висловив сподівання на те, що "Росія розвалиться до того, як Україна розвалиться".

На уточнююче запитання ведучого, що він має на увазі, капітан відповів:

"Ні, Україна не повинна розвалитися. Але це мрія Володимира Володимировича Путіна. Щоб розвалилася Америка, Україна, Захід... Ось я сподіваюся, що Росія розвалиться раніше", – уточнив він.

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OBOZREVATEL нагадує, що США і Росія опинилися на порозі нової гонки озброєнь після того, як сторони вирішили призупинити дію договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Спочатку про вихід з угоди оголосив Вашингтон у зв'язку з тим, що Москва не виконує свої зобов'язання. А згодом президент РФ Володимир Путін заявив про прийняття "дзеркальних заходів".

Договір про ліквідацію РСМД був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

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