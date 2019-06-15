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"Розвалиться, як СРСР": Росію попередили про фінал гонки озброєнь

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Російська Федерація не здатна конкурувати в гонці озброєнь зі США і тим більше з Північно-Атлантичним Альянсом (НАТО).

Таку думку висловив в ефірі ObozTV капітан першого рангу військово-морських сил США у відставці Гарі Табах. Він не виключив, що якщо Росія наполягатиме на цих перегонах, то вона може закінчити як СРСР.

"Коли Радянський Союз намагався гнатися за нами в гонці озброєнь, він просто розорився. Вони не змогли конкурувати з нами. Сьогодні Росія тим більше не може конкурувати озброєннями із США чи з НАТО, яке вже в 5 разів більше, ніж за СРСР. Якщо порівнювати бюджети – вони абсолютно не порівнювані", – наголосив він.

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За словами Табаха, на Заході поки не бачать реальних успіхів в модернізації армії, про які заявляє Росія.

"Гроші Росія виділяє (на гонку озброєнь. – Ред.). Літають чи ні ракети, на які виділяються гроші... З мультфільмів видається, що так. Але в реальності ми не бачимо цього... Поки що ми бачимо, що вони дуже добре збивають свої ж старі літаки своїми же старими ракетами", – зазначив американський офіцер.

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Що стосується російських ядерних боєголовок, то їх він вважає зброєю залякування.

"Вас (Україну. – Ред.) Путін не може залякати ядерними боєголовками. Він лякає в основному США. Тих, хто через океан. Оскільки якщо тут ядерна боєголовка, не дай Бог, вибухне, це може мати більший ефект на Росію, ніж на Україну. Це не зброя ближнього бою. Це взагалі не зброя для війни. Ця зброя для знищення світу", – пояснив Табах.

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При цьому він висловив сподівання на те, що "Росія розвалиться до того, як Україна розвалиться".

На уточнююче запитання ведучого, що він має на увазі, капітан відповів:

"Ні, Україна не повинна розвалитися. Але це мрія Володимира Володимировича Путіна. Щоб розвалилася Америка, Україна, Захід... Ось я сподіваюся, що Росія розвалиться раніше", – уточнив він.

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Військовий парад на Червоній площі в Москві в 2019 році

kp.ru

OBOZREVATEL нагадує, що США і Росія опинилися на порозі нової гонки озброєнь після того, як сторони вирішили призупинити дію договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Спочатку про вихід з угоди оголосив Вашингтон у зв'язку з тим, що Москва не виконує свої зобов'язання. А згодом президент РФ Володимир Путін заявив про прийняття "дзеркальних заходів".

Договір про ліквідацію РСМД був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVозброєння
Особа
Гаррі Табах
Місце
Росія
Теги
СШАНАТОядерна зброязброяРосія - країна-агресор
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
Союз развалила,не гонка вооружений,а предательство совпартхоз номенклатуры,условно .джинсы.жвачка и часы 7 мелодий ,
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
BROTHER FOREST, нефть да,в районе 80го,янки с саудитами добазарились.в обмен на поддержку и хранение золотого запаса арабесов в штатах,но дело не в этом,советский солдат от того,что не было бананов и соевого молока в пустыне ,хуже воевать бы не стал,а вот моральное разложение верхушки ,сделали свое грязное дело..
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Нэзабаром Сравні, союз развалил понижение цен на нефть..Недаром говорили,что "СССР-мировая бензоколонка".Нефть,газ-основная статья дохода в бюджет СССр,как в прочем и в современной россии.
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Kom AV
Kom AV
Ну что ж, он как то уже говорил относительно России и бензоколонке, в конечном итоге сейчас Трамп очень переживает, что не может стать этой самой бензоколонкой для Европы. Так что бойтесь не русских евреев (это именного о нём) , а евреев выхрестов (и это о нём). Они ради того что бы красиво смотреться, такое скажут...
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
США дает 26% мирового ввп на душу населения..Россия-4%..Русские недоумки,вас вжарят так,что мало и не покажется..Весь ваш ,так называемый,"героизм"построен на пьяной браваде..А,таинство ,,русской души",это ваша зависть,злость и как всегда,не знание того,что и как делать..
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