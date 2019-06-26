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Розпад ракетного договору: в НАТО сказали, як будуть протистояти Путіну

2.1тЧитати матеріал російською

У НАТО вирішили більше не розміщувати ядерні ракети в Європі після розпаду Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності і погодили заходи реагування на демарш Росії.

Із такою заявою в середу, 26 червня, виступив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками першого засідання міністрів оборони, передає ТАСС.

"Міністри оборони країн НАТО вирішили не розміщувати нові ядерні ракети в Європі після розпаду ДРСМД. Однак НАТО повинен гарантувати ефективність і надійність свого ядерного стримування", – сказав він.

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Уніан

За словами генсека НАТО, міністри погодили "оборонні та збалансовані" заходи. "Вони будуть включати нові вчення, активізацію розвідувальної діяльності, розвиток систем ПРО і звичайних озброєнь", – пояснив Столтенберг.

"Міністри вирішили сьогодні, що НАТО відповість, якщо РФ не повернеться до виконання договору. НАТО дотримуватиметься зваженого й оборонного підходу до всього, що ми зробимо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг уже попереджав Росію, що НАТО доведеться вжити заходів, якщо Кремль не повернеться до виконання ДРСМД. У РФ пообіцяли військову відповідь..

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Особа
Йенс Столтенберг
Місце
США
Теги
НАТОракети
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Они будут включать новые учения, активизацию разведдеятельности, развитие систем ПРО и обычных вооружений" ------------------------------------------------ Забавный какой. То есть до этого момента, они этим не занимались? Кстати, Россия будет делать тоже самое.
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an and
an and
Пигин Макс, ну в их возможностях и в научном, и в технологическом и в финансовом смысле никто не сомневается..а в России то на какие деньги это делать собираетесь? Если даже в Польше ВВП на душу населения выше, чем в России! Ну давайте..
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