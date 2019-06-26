Розпад ракетного договору: в НАТО сказали, як будуть протистояти Путіну

У НАТО вирішили більше не розміщувати ядерні ракети в Європі після розпаду Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності і погодили заходи реагування на демарш Росії.

Із такою заявою в середу, 26 червня, виступив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками першого засідання міністрів оборони, передає ТАСС.

"Міністри оборони країн НАТО вирішили не розміщувати нові ядерні ракети в Європі після розпаду ДРСМД. Однак НАТО повинен гарантувати ефективність і надійність свого ядерного стримування", – сказав він.

Йенс Столтенберг Уніан

За словами генсека НАТО, міністри погодили "оборонні та збалансовані" заходи. "Вони будуть включати нові вчення, активізацію розвідувальної діяльності, розвиток систем ПРО і звичайних озброєнь", – пояснив Столтенберг.

"Міністри вирішили сьогодні, що НАТО відповість, якщо РФ не повернеться до виконання договору. НАТО дотримуватиметься зваженого й оборонного підходу до всього, що ми зробимо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг уже попереджав Росію, що НАТО доведеться вжити заходів, якщо Кремль не повернеться до виконання ДРСМД. У РФ пообіцяли військову відповідь..

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