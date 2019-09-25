Розмова Зеленського з Трампом: з'явився повний текст стенограми українською мовою

У середу, 25 вересня, у США опублікували стенограму резонансної розмови між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через зміст якої американці почали процедуру імпічменту.

Текст показали в Білому домі. Незабаром у мережі з'явився переклад бесіди, яка відбулася 25 липня о 9:33 по Вашингтону.

OBOZREVATEL пропонує повну версію розмови.

Розмова Зеленського з Трампом: повний текст українською

Трамп: Вітаю зі значущою перемогою. Ми всі спостерігали зі Сполучених Штатів, ви зробили приголомшливу роботу. Ви з'явилися з нізвідки, вам не давали особливих шансів на перемогу, і в підсумку ви легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Зеленський: Ви абсолютно праві, містере президент. Ми перемогли, і ми наполегливо працювали заради цього. Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань як прикладу для наших виборів. Так, це були унікальні вибори. Ми опинилися в унікальній ситуації і змогли досягти унікального успіху. Я можу сказати наступне: перший раз ви подзвонили мені, щоб привітати з перемогою на президентських виборах, вдруге ви телефонуєте мені, коли моя партія перемогла на парламентських. Я думаю, що я повинен обиратися частіше, щоб ви могли дзвонити мені частіше, і ми змогли б частіше розмовляти по телефону.

Трамп: (сміх) Відмінна ідея. Я думаю, що ваша країна дуже рада цьому.

Зеленський: Так, чесно кажучи, ми намагаємося з усіх сил, тому що ми хотіли осушити болото тут, у нашій країні. Ми залучили багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо, щоб у нас був новий формат і новий тип уряду. Ви відмінний учитель для нас і в цьому.

Трамп: Це дуже мило з вашого боку сказати таке. Я скажу, що ми багато робимо для України. Ми витрачаємо купу зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж повинні робити європейські країни. Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це просто розмови і я думаю це те, про що ви повинні з ними поговорити. Коли я говорю з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але потім нічого не робить. Багато європейських країн вчиняють так само, тому я думаю, вам треба до цього придивитися. Але Сполучені Штати були дуже, дуже добрі до України. Я б не сказав, що це обов'язково взаємно, тому що відбуваються не дуже гарні речі, але Сполучені Штати були дуже добрі до України.

Зеленський: Так, ви абсолютно праві. Не на 100, а на 1000% і я можу сказати вам таке. Я поговорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрівся і говорив із Макроном і сказав їм, що вони не роблять стільки, скільки їм потрібно зробити з питань, пов'язаних із санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони працюють не в тій мірі, як повинні працювати на Україну. Хоча за логікою Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж Європейський Союз і я дуже вдячний вам за це, тому що Сполучені Штати дуже багато роблять для України. Набагато більше, ніж Європейський союз, особливо, коли мова йде про санкції проти Росії, Російської Федерації. Я також хотів би подякувати вам за вашу велику підтримку в питаннях захисту. Ми готові продовжувати співпрацю, зокрема, ми готові купити більше Джавелінів у Сполучених Штатів для оборонних цілей.

Опублікована стенограма розмови Зеленського з Трампом Дзеркало тижня

Трамп: Я хотів би попросити вас про послугу, бо наша країна багато пережила, й Україна багато знає про це. Я хотів би, щоб ви з'ясували, що трапилося з цією всією ситуацією в Україні. Я думаю, що у вас є один із ваших знайомих. Сервер, вони кажуть, що він в Україні. Багато чого трапилося, вся ця ситуація. Я думаю, що ви оточуєте себе деякими з цих людей. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив вам або вашим людям, і я б хотів, щоб ви "докопалися до суті". Як ви бачили вчора, весь цей нонсенс закінчився дуже поганим виступом чоловіка на ім'я Роберт Мюллер. Дуже некомпетентним виступом, але вони кажуть, що багато що з цього почалося в Україні. Що б ви не могли зробити, дуже важливо, щоб ви зробили це, якщо це можливо.

Зеленський: Так, це дуже важливо для мене і все, що ви згадали раніше. Для мене, як президента, це дуже важливо, і ми відкриті для будь-якого майбутнього співробітництва. Ми готові відкрити нову сторінку співпраці в відносинах між Сполученими Штатами й Україною. З цією метою я щойно відкликав нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде ретельно працювати над тим, щоб наші дві країни ставали ближчими.

Я також сподіваюся, що він отримає вашу довіру і заведе особисті відносини з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше. Скажу вам, що один із моїх помічників говорив із паном Джуліані, зовсім недавно, і ми дуже сподіваємося, що він зможе приїхати в Україну і ми з ним зустрінемося. Я просто хотів запевнити вас іще раз, що в нашій країні вас будуть оточувати тільки друзі. Я подбаю про те, щоб оточити себе кращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми відмінні друзі і у вас, пане президенте, є друзі в нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне співробітництво. Я також планую оточити себе відмінним людьми і на додаток до цього розслідування я як президент України гарантую, що все розслідування буде відкритим. Можу запевнити вас у цьому.

Трамп: Добре, тому що я чув, що у вас є прокурор, який був дуже гарним, а його закрили і це дійсно несправедливо. Багато людей говорять про це, про те, як вони закрили вашого дуже гарного прокурора і в цій справі було багато поганих людей. Містер Джуліані дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, відмінним мером, і я б хотів, щоб він подзвонив вам. Я попрошу його зателефонувати вам разом із Генеральним прокурором. Руді знає все, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якщо ви зможете поговорити з ним, це було б чудово. Колишній посол від Сполучених Штатів, жінка, була погана, і люди з якими їй доводилося спілкуватися в Україні, теж були погані, я просто хочу, щоб ви знали це. Ще одна річ, зараз багато розмов про сина Байдена, що сам Байден зупинив судове переслідування і дуже багато людей хочуть дізнатися про це, і якщо ви зможете зробити щось із генеральним прокурором, це було б чудово. Байден тільки хвалиться, що він зупинив цей розгляд, тому, якщо ви могли б уважніше вивчити це... Для мене це звучить просто жахливо.

Опублікована стенограма розмови Зеленського з Трампом ВВС

Зеленський: Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я розумію, що знаю про цю ситуацію. Відтоді, як ми виграли абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний прокурор буде 100 відсотків моєю людиною, мій кандидат, якого схвалить парламент і він почне виконувати свої обов'язки в вересні. Він або вона розгляне цю ситуацію, особливо придивиться до цієї компанії, яку ви згадали. Головне питання цього розслідування – це насправді відновити справедливість, так що ми проконтролюємо це питання і будемо розслідувати цю справу. Я також хотів би попросити вас, якщо у вас є якась додаткова інформація, яка допомогла б нам, було б дуже корисно і добре для розслідування і ми були б упевнені, що ми можемо керувати цією справедливістю у нас у країні і що стосується посла США з України, якщо я правильно пам'ятаю то її звали Йованович. Це було чудово, що саме ви перший повідомили мені, що вона була поганим послом, тому що я згоден з вами на 100 відсотків. Її ставлення до мене було не кращим, вона обожнювала попереднього президента і була на його боці. І, мабуть, не прийняла мене як нового президента.

Трамп: Ну, вона збирається подивитися на деякі речі. Я попрошу містера Джуліані набрати вам. Також попрошу зателефонувати генерального прокурора Барру, і ми доберемося до суті справи. Я впевнений, що ви розберетеся. Я чув із прокурором дуже погано поводилися, а він був дуже гарним обвинувачем, так що удачі у всьому. Твоя економіка видужує і почувається краще. Я передчуваю це. У вас велика країна. У мене багато українських друзів, це неймовірні люди.

Зеленський: Я хотів би сказати вам, що у мене також є кілька українських друзів, які живуть у Сполучених Штатах. Насправді минулого разу, коли я їздив до Сполучених Штатів, я зупинявся біля Центрального парку Нью-Йорка в Трамп-тауер. Я з ними поговорю і сподіваюся, що я побачу їх знову в майбутньому. Я також хочу подякувати вам за ваше запрошення відвідати Сполучені Штати, зокрема Вашингтон. Я також гарантую вам, що ми дуже серйозно підійдемо до цієї справи і будемо працювати над цим. Так, в економіці є дуже велика можливість для наших двох країн і одна річ, дуже важлива для України в плані потужної незалежності. Я вірю, що ми зможемо досягти успіху і скооперуватися зі Сполученими Штатами. Ми вже працюємо над цим. Ми закупили американську нафту, але я дуже сподіваюся на майбутню зустріч. Нам буде потрібно більше часу і багато можливостей для обговорення цих можливостей і зрозуміти один одного краще. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку.

Трамп: Відмінно. Добре, спасибі вам велике, я ціную це. Я скажу Руді і генеральному прокурору Вільяму Барру, щоб вони зв'язалися. Спасибі вам. Всякий раз, коли ви захочете відвідати Білий Дім, не соромтеся дзвонити. Назвіть дату і ми зможемо вирішити це. Я буду з нетерпінням вас чекати.

Зеленський: Дуже вам вдячний. Я буду дуже щасливий приїхати і буду щасливий побачитися з вами і я також запрошую вас відвідати Україну і приїхати до Києва – дуже гарне місто. У нас гарна країна, яка для вас завжди відкрита. Я вірю, що 1 вересня ми будемо в Польщі і ми зможемо зустрітися там, я сподіваюся. Після чого поїхати в Україну. Це дуже гарна ідея. Ми зможемо або взяти мій літак і відправитися на ньому в Україну, або ми можемо взяти ваш, який, імовірно, набагато кращий за мій.

Трамп: Добре, ми зможемо вирішити це. Я сподіваюся побачити вас у Вашингтоні і, можливо, в Польщі, тому що я думаю ми вирушимо туди в цей час.

Зеленський: Дякую вам, містере президент.

Трамп: Вітаю вас, ви провели фантастичну роботу. Весь світ це побачив. Я не впевнений, що це було підлаштовано, але вітаю.

Зеленський: Дякую, пане президент. До побачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal повідомив, що Трамп під час розмови із Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

При цьому особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані випадково визнав, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США.

Дональд Трамп відповів, що під час розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.

Чому Україна опинилася в центрі великого міжнародного скандалу через вибори президента США в 2020 році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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