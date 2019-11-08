Розмова Трампа та Зеленського: стали відомі несподівані подробиці від помічниці віцепрезидента США

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і голови України Володимира Зеленського відрізнялася від звичайних таких бесід.

Про це розповіла помічниця віцепрезидента США Майкла Пенса Дженніфер Вільямс, передає CNN.

Чиновниця в Конгресі США повідомила, що вона нібито чула зазначений телефонний діалог Трампа й Зеленського. Вона додала, що ця розмова лідерів була незвичайною, оскільки під час неї ставилися питання щодо внутрішньої політики, а не зовнішньої. Вона уточнила, що не стала повідомляти про це своє керівництво.

Вільямс також додала, що Пенс ніколи не говорив у її присутності про нібито спроби почати в Україні розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина Гантера.

Зазначається, що Вільямс, яка довгий час працювала в Державному департаменті, зараз є співробітницею канцелярії Пенса в ролі спеціальної радниці щодо європейських і російських справ.

Трамп і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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