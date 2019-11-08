Головна Новини
8 листопада • оновлено в 11:03
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Розмова Трампа та Зеленського: стали відомі несподівані подробиці від помічниці віцепрезидента США

2.1т Читати матеріал російською

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і голови України Володимира Зеленського відрізнялася від звичайних таких бесід.

Про це розповіла помічниця віцепрезидента США Майкла Пенса Дженніфер Вільямс, передає CNN.

Чиновниця в Конгресі США повідомила, що вона нібито чула зазначений телефонний діалог Трампа й Зеленського. Вона додала, що ця розмова лідерів була незвичайною, оскільки під час неї ставилися питання щодо внутрішньої політики, а не зовнішньої. Вона уточнила, що не стала повідомляти про це своє керівництво.

Новини
Імпічмент Трампа: посол США зізнався, як шантажували Україну

Вільямс також додала, що Пенс ніколи не говорив у її присутності про нібито спроби почати в Україні розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина Гантера.

Зазначається, що Вільямс, яка довгий час працювала в Державному департаменті, зараз є співробітницею канцелярії Пенса в ролі спеціальної радниці щодо європейських і російських справ.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Зустріч Трампа і Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Зустріч Трампа і Зеленського Імпічмент Трампа
Особи
Майк Пенс Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки