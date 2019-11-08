Розмова Трампа та Зеленського: стали відомі несподівані подробиці від помічниці віцепрезидента США

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і голови України Володимира Зеленського відрізнялася від звичайних таких бесід.
Про це розповіла помічниця віцепрезидента США Майкла Пенса Дженніфер Вільямс, передає CNN.
Чиновниця в Конгресі США повідомила, що вона нібито чула зазначений телефонний діалог Трампа й Зеленського. Вона додала, що ця розмова лідерів була незвичайною, оскільки під час неї ставилися питання щодо внутрішньої політики, а не зовнішньої. Вона уточнила, що не стала повідомляти про це своє керівництво.
Вільямс також додала, що Пенс ніколи не говорив у її присутності про нібито спроби почати в Україні розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина Гантера.
Зазначається, що Вільямс, яка довгий час працювала в Державному департаменті, зараз є співробітницею канцелярії Пенса в ролі спеціальної радниці щодо європейських і російських справ.
Трамп і Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
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