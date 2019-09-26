Розмова Трампа із Зеленським: анонсовано ще один сенсаційний документ

У США розсекретили текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову президентів США і України – Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Як повідомляє CNN, першими з цим документом ознайомилися члени Спецкомітету з розвідки Палати представників і Сенату. Американська влада має намір оприлюднити текст найближчим часом.

У США розгорівся гучний скандал через Зеленського

Скарга надійшла спочатку генеральному інспектору розвідувальних служб Майклу Аткінсону.

Демократ Адам Шифф, ознайомившись із документом, заявив, що ці відомості викликають "крайнє занепокоєння".

А ось думки республіканців розділилися. Одні сказали, що скарга не здатна нашкодити Трампу, інші ж зовсім відмовилися що-небудь говорити з цього приводу.

Хвост пробит, бак горит но #трамп летит на честном слове и на одном крыле...https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/BTCVjBDc0y — #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) September 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опоненка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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