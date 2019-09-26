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27 вересня • оновлено в 19:36
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Розмова Трампа із Зеленським: анонсовано ще один сенсаційний документ

7.2т Читати матеріал російською

У США розсекретили текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову президентів США і УкраїниДональда Трампа і Володимира Зеленського.

Як повідомляє CNN, першими з цим документом ознайомилися члени Спецкомітету з розвідки Палати представників і Сенату. Американська влада має намір оприлюднити текст найближчим часом.

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Скарга надійшла спочатку генеральному інспектору розвідувальних служб Майклу Аткінсону.

Демократ Адам Шифф, ознайомившись із документом, заявив, що ці відомості викликають "крайнє занепокоєння".

А ось думки республіканців розділилися. Одні сказали, що скарга не здатна нашкодити Трампу, інші ж зовсім відмовилися що-небудь говорити з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Зустріч Трампа і Зеленського Імпічмент Трампа
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
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Мир Миру
Мир Миру
Але ж Зеленський не скаржився на тиск...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украина ныне...унизительно унизительна...смешно смешна
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Исаев Максим
Исаев Максим
Вам все эти сенсационные документы - как мёртвому припарки! Украина, вернее то, что от неё осталось, доживает последние годы, а может быть, и месяцы - долгов вы накопили столько, что живёте вы только до момента, когда отдавать будет совсем нечем. Если бы не деньги, которые украинские бляди на российских улицах зарабатывают, Украина бы рухнула ещё раньше!
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Исаев Максим, не рыл бы ты другим ямы, знаешь где можешь оказаться ?
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Deuse Sem
Deuse Sem
Исаев Максим, ты мудак рассуждающий о красоте сидя в навозе.
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