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Розмазував фекалії і грубіянив: оприлюднені шокуючі деталі про Ассанжа

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого затримали в Лондоні після семи років його "поневірять" у посольстві Еквадору, психічно не здоровий.

Таку заяву зробила міністр внутрішніх справ Еквадору Марія Паула Ромо, передає The Associated Press. Вона уточнила, що це проявляється в агресії до оточуючих.

Зокрема, Марія Паула Ромо стверджує, що засновник WikiLeaks, серед іншого, розмазував фекалії по стінах посольства.

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Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

У свою чергу президент Еквадору Ленін Моренко назвав Ассанжа невдячним і "нещасним хакером", який погано ставився до посадових осіб посольства.

Уранці 12 квітня стало відомо, що соратника засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа також затримали в Еквадорі. Він намагався полетіти до Японії.

За словами глави еквадорського МВС, затриманий — шведського походження. Він жив у республіці і підтримував тісний контакт з колишнім керівником зовнішньополітичного відомства Рікардо Патина. Є відомості, що він кілька разів виїжджав з главою МЗС в Перу, Іспанію та інші країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джуліана Ассанжа затримали у посольстві Еквадору в Лондоні, де він ховався останні майже сім років. Правоохоронці були запрошені у дипвідомство після того, як президент Еквадору Ленін Морено заявив, що влада вирішила відмовити Ассанжу у політичному притулку.

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Великобританія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нормальный человек. Вот на Украине размазали фекалии по мозгам избирателей-нерабов и полили анализами мочи и ничего,никто не говорит, шо украинцы психически не нормальные
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пошли отмазки своего жополижства Америке)))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А украинцев он там дебилами не называл???Жаль...
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