Головна Новини
7 січня • оновлено в 19:41
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Розлютився на Путіна: президент Польщі терміново скликав нараду уряду

2.7т
Читати матеріал російською

Президент Польщі Анджей Дуда скликав нараду з урядом з питання відносин з Росією, а також у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході.

Як повідомляє "РИА Новости", одна з трьох ключових тем наради – це цілі історичної політики в контексті польсько-російських відносин.

Розлютився на Путіна: президент Польщі терміново скликав нараду уряду

Крім того, польський лідер підняв питання заходів 75-ї річниці визволення колишнього німецького нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау і закликав обговорити присутність військовослужбовців Польщі в Іраку.

Новини
Глава Польщі скасував візит до Ізраїлю через Путіна: ЗМІ дізналися деталі

"Три зазначені мною теми є темами особливого значення", – підкреслив Анджей Дуда, відкриваючи нараду.

Крім обговорення скандальної прес-конференції Володимира Путіна, на якій той звинуватив Польщу в змові з нацистською Німеччиною і розв'язанні Другої Світової війни, польський глава держави також порушив питання присутності військовослужбовців Польщі в Іраку. Нинішні умови в регіоні він назвав "винятковими".

Новини
Путін звинуватив Польщу в змові з Гітлером: у Німеччині жорстко відповіли

"В Іраку ми маємо понад 200 солдатів, які виконують там свою службу. У зв'язку з цим, в тій ситуації, яка виникла, немає ніяких сумнівів, що вони знаходяться в умовах, які сміливо можна назвати винятковими", – пояснив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На своїй прес-конференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

  • МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

  • Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

  • Посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер нагадала Кремлю, що винуватцями початку Другої світової війни були лідер нацистів Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін.

  • Головний рабин Польщі також виступив із заявою, звинувативши Володимира Путіна в тому, що той маніпулює історичними даними.

  • У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Ігор Нікітін
Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
6
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Мля!Я такое впервые слышу!Запретить Москве говорить!Это как?А че будет если еще раз скажет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антонов Семен
Антонов Семен
В свете последних новостей с Обоза Польша примет закон, что Освенцим освобождали только украинцы и двоюродный дед Обамы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филя филя
филя филя
иду я по дороге. и тут червяк. чуть не наступил не заметив его. червяк разозлился на меня. а его так и не заметил и прошел своей дорогой))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги