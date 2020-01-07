Розлютився на Путіна: президент Польщі терміново скликав нараду уряду

Президент Польщі Анджей Дуда скликав нараду з урядом з питання відносин з Росією, а також у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході.

Як повідомляє "РИА Новости", одна з трьох ключових тем наради – це цілі історичної політики в контексті польсько-російських відносин.

Крім того, польський лідер підняв питання заходів 75-ї річниці визволення колишнього німецького нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау і закликав обговорити присутність військовослужбовців Польщі в Іраку.

"Три зазначені мною теми є темами особливого значення", – підкреслив Анджей Дуда, відкриваючи нараду.

Крім обговорення скандальної прес-конференції Володимира Путіна, на якій той звинуватив Польщу в змові з нацистською Німеччиною і розв'язанні Другої Світової війни, польський глава держави також порушив питання присутності військовослужбовців Польщі в Іраку. Нинішні умови в регіоні він назвав "винятковими".

"В Іраку ми маємо понад 200 солдатів, які виконують там свою службу. У зв'язку з цим, в тій ситуації, яка виникла, немає ніяких сумнівів, що вони знаходяться в умовах, які сміливо можна назвати винятковими", – пояснив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй прес-конференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер нагадала Кремлю, що винуватцями початку Другої світової війни були лідер нацистів Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін.

Головний рабин Польщі також виступив із заявою, звинувативши Володимира Путіна в тому, що той маніпулює історичними даними.

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

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