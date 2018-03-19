Розкрився таємний канал між США і КНДР: що це значить

Американські розвідувальні відомства встановили з КНДР неофіційний контакт, по якому можлива передача інформації.

За прямий канал зв'язку виступає насамперед ЦРУ, передає "Лента.ру" з посиланням на телеканал CBS News.

Колишній директор відомства, висунутий на пост держсекретаря Майк Помпео підтримує такий тип "тихої дипломатії", яка ведеться по секретних каналах, в обхід дипломатичного каналу, встановленого держдепартаментом через ООН.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином лише після "конкретних кроків" з боку північнокорейського колеги.