Броньований потяг диктатора КНДР Кім Чен Ина має розкішні меблі й дороге внутрішнє оздоблення, а супроводжують лідера Північної Кореї провідниці із "бригади задоволень".

Про це повідомляється в матеріалі The Sun. Відомо, що потяг перевозить броньований Mercedes Кіма, іноді його супроводжує інший автомобіль з особистим мобільним туалетом.

Кім Чен Ин у своєму поїзді The Sun

Кім Чен Ин у своєму поїзді Quartz

У 20 вагонах є окрема простора вітальня з рожевими шкіряними диванами, сучасний конференц-зал і офіс із супутниковим телебаченням, а також камбуз, де можна спробувати вишукану кухню.

Журналісти назвали потяг Кім Чен Ина "потягом задоволень". Провідниці з його команди високі та красиві, а також, за даними журналістів, повинні бути цнотливими. Дівчат перевіряють на спеціальних медоглядах.

Кім зустрічає китайських чиновників на своєму поїзді в 2018 році The Sun

Вважається, що диктатор запустив кампанію найму "бригади задоволень" або "Гіппеумджо" в 2015 році.

Провідниці отримують по 1400 фунтів стерлінгів (більше 47 тисяч гривень) – величезну як для Північної Кореї суму – перш ніж стати частиною "Гіппеумджо".

Провідниці потяга The Sun

У потязі також постійно є безліч улюблених імпортних продуктів Ина і висококласний алкоголь. За даними ЗМІ, Кім особливо небайдужий до швейцарського сиру, шампанського Cristal та коньяку Hennessy.

Батько диктатора Кім Чен Ір ненавидів літати і використовував дуже схожий бронепотяг, щоб подорожувати Північною Кореєю і з державними візитами в Китай, Росію та Східну Європу. Кім Чен Ір мав багатий смак і апетит до розкішних бенкетів, п'янок і караоке.

Поїзд Кім Чен Ина, 2010 рік The Sun

Як правило, щоразу, коли лідер Північної Кореї подорожує, з ним відправляються три потяги високого ступеня безпеки.

Охоронці на заздалегідь підготовленому потязі перевіряють безпеку шляхів і шукають на станціях бомби, потім прямує поїзд із лідером КНДР і його найближчим оточенням, а третій потяг везе охоронців і припаси.

Поїзд у північно-східному Китаї під час візиту Кім Чен Ина 2019 року The Sun

Кожен вагон куленепробивний, що робить потяг набагато важчим і повільнішим, ніж середньостатистичний – він не може їхати швидше, ніж 37 миль (майже 60 км) на годину.

Прибуття лідера Північної Кореї до РФ на броньованому потязі:

Нагадаємо, нещодавно поїзд Кім Чен Ина із супутника сфотографували біля елітної резиденції диктатора в місті Вонсан на східному узбережжі КНДР.

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