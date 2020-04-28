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28 квітня • оновлено в 20:30
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Розкрито секрети "бронепотяга задоволень" Кім Чен Ина. Фото та відео

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Броньований потяг диктатора КНДР Кім Чен Ина має розкішні меблі й дороге внутрішнє оздоблення, а супроводжують лідера Північної Кореї провідниці із "бригади задоволень".

Про це повідомляється в матеріалі The Sun. Відомо, що потяг перевозить броньований Mercedes Кіма, іноді його супроводжує інший автомобіль з особистим мобільним туалетом.

Кім Чен Ин у своєму поїзді

Кім Чен Ин у своєму поїзді

The Sun

Кім Чен Ин у своєму поїзді

Кім Чен Ин у своєму поїзді

Quartz

У 20 вагонах є окрема простора вітальня з рожевими шкіряними диванами, сучасний конференц-зал і офіс із супутниковим телебаченням, а також камбуз, де можна спробувати вишукану кухню.

Журналісти назвали потяг Кім Чен Ина "потягом задоволень". Провідниці з його команди високі та красиві, а також, за даними журналістів, повинні бути цнотливими. Дівчат перевіряють на спеціальних медоглядах.

Кім зустрічає китайських чиновників на своєму поїзді в 2018 році

Кім зустрічає китайських чиновників на своєму поїзді в 2018 році

The Sun

Вважається, що диктатор запустив кампанію найму "бригади задоволень" або "Гіппеумджо" в 2015 році.

Провідниці отримують по 1400 фунтів стерлінгів (більше 47 тисяч гривень) – величезну як для Північної Кореї суму – перш ніж стати частиною "Гіппеумджо".

Провідниці потяга

Провідниці потяга

The Sun

У потязі також постійно є безліч улюблених імпортних продуктів Ина і висококласний алкоголь. За даними ЗМІ, Кім особливо небайдужий до швейцарського сиру, шампанського Cristal та коньяку Hennessy.

Батько диктатора Кім Чен Ір ненавидів літати і використовував дуже схожий бронепотяг, щоб подорожувати Північною Кореєю і з державними візитами в Китай, Росію та Східну Європу. Кім Чен Ір мав багатий смак і апетит до розкішних бенкетів, п'янок і караоке.

Поїзд Кім Чен Ина, 2010 рік

Поїзд Кім Чен Ина, 2010 рік

The Sun

Як правило, щоразу, коли лідер Північної Кореї подорожує, з ним відправляються три потяги високого ступеня безпеки.

Охоронці на заздалегідь підготовленому потязі перевіряють безпеку шляхів і шукають на станціях бомби, потім прямує поїзд із лідером КНДР і його найближчим оточенням, а третій потяг везе охоронців і припаси.

Поїзд у північно-східному Китаї під час візиту Кім Чен Ина 2019 року

Поїзд у північно-східному Китаї під час візиту Кім Чен Ина 2019 року

The Sun

Кожен вагон куленепробивний, що робить потяг набагато важчим і повільнішим, ніж середньостатистичний – він не може їхати швидше, ніж 37 миль (майже 60 км) на годину.

Прибуття лідера Північної Кореї до РФ на броньованому потязі:

Нагадаємо, нещодавно поїзд Кім Чен Ина із супутника сфотографували біля елітної резиденції диктатора в місті Вонсан на східному узбережжі КНДР.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

  • Колишній дипломат Північної Кореї Тхе Ен Хо заявив, що Кім Чен Ин, найімовірніше, дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям і не може ходити. Однак він відсік версію з операцією.

  • При цьому міністр у справах національного об'єднання Південної Кореї Кан Ен Чхоль назвав фейком повідомлення про серйозну хворобу або смерть лідера КНДР.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Теги
видео фотографии політика потяг
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