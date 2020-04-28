Броньований потяг диктатора КНДР Кім Чен Ина має розкішні меблі й дороге внутрішнє оздоблення, а супроводжують лідера Північної Кореї провідниці із "бригади задоволень".

Про це повідомляється в матеріалі The Sun. Відомо, що потяг перевозить броньований Mercedes Кіма, іноді його супроводжує інший автомобіль з особистим мобільним туалетом.

Кім Чен Ин у своєму поїзді The Sun

Кім Чен Ин у своєму поїзді Quartz

У 20 вагонах є окрема простора вітальня з рожевими шкіряними диванами, сучасний конференц-зал і офіс із супутниковим телебаченням, а також камбуз, де можна спробувати вишукану кухню.

Журналісти назвали потяг Кім Чен Ина "потягом задоволень". Провідниці з його команди високі та красиві, а також, за даними журналістів, повинні бути цнотливими. Дівчат перевіряють на спеціальних медоглядах.

Кім зустрічає китайських чиновників на своєму поїзді в 2018 році The Sun

Вважається, що диктатор запустив кампанію найму "бригади задоволень" або "Гіппеумджо" в 2015 році.

Провідниці отримують по 1400 фунтів стерлінгів (більше 47 тисяч гривень) – величезну як для Північної Кореї суму – перш ніж стати частиною "Гіппеумджо".

Провідниці потяга The Sun

У потязі також постійно є безліч улюблених імпортних продуктів Ина і висококласний алкоголь. За даними ЗМІ, Кім особливо небайдужий до швейцарського сиру, шампанського Cristal та коньяку Hennessy.

Батько диктатора Кім Чен Ір ненавидів літати і використовував дуже схожий бронепотяг, щоб подорожувати Північною Кореєю і з державними візитами в Китай, Росію та Східну Європу. Кім Чен Ір мав багатий смак і апетит до розкішних бенкетів, п'янок і караоке.

Поїзд Кім Чен Ина, 2010 рік The Sun

Як правило, щоразу, коли лідер Північної Кореї подорожує, з ним відправляються три потяги високого ступеня безпеки.

Охоронці на заздалегідь підготовленому потязі перевіряють безпеку шляхів і шукають на станціях бомби, потім прямує поїзд із лідером КНДР і його найближчим оточенням, а третій потяг везе охоронців і припаси.

Поїзд у північно-східному Китаї під час візиту Кім Чен Ина 2019 року The Sun

Кожен вагон куленепробивний, що робить потяг набагато важчим і повільнішим, ніж середньостатистичний – він не може їхати швидше, ніж 37 миль (майже 60 км) на годину.

Прибуття лідера Північної Кореї до РФ на броньованому потязі:

Нагадаємо, нещодавно поїзд Кім Чен Ина із супутника сфотографували біля елітної резиденції диктатора в місті Вонсан на східному узбережжі КНДР.

Як писав OBOZREVATEL:

36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Колишній дипломат Північної Кореї Тхе Ен Хо заявив, що Кім Чен Ин, найімовірніше, дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям і не може ходити. Однак він відсік версію з операцією.

При цьому міністр у справах національного об'єднання Південної Кореї Кан Ен Чхоль назвав фейком повідомлення про серйозну хворобу або смерть лідера КНДР.

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