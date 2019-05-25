Розкрилася смертельна небезпека тату

Жителька Великобританії зробила татуювання у неперевіреного майстра і заразилася смертельно небезпечною інфекцією.

Ненсі Андерсон намагалася записатися на прийом у тату-салон, проте всі майстри були зайняті. Тоді друзі умовили її звернутися до татуювальника, який обслуговував клієнтів удома, пише Sun.

Дівчина розповіла, що так званий майстер знехтував нормами гігієни і перед роботою не обернув апарат з голкою захисною плівкою. За її словами, чоловік сказав, що в цьому немає необхідності.

Пізніше Андерсон зізналася, що п'ятигодинний сеанс виявився занадто болючим.

Sun

Sun

Sun

"Це було жахливо. Мені довелося зупинити його", — пояснила вона. На наступний день рука Андерсон оніміла.

Британка негайно вирушила до лікарні, де у неї виявили інфекцію, що представляє загрозу для життя. "Моя рука так розпухла, що кров перестала нормально циркулювати. Мене госпіталізували на ніч", — уточнила Андерсон.

Лікарі надали пацієнтці невідкладну допомогу і вкололи антибіотики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві клієнту тату-салону під час процедури в організм занесли інфекцію, після чого у нього почали відмовляти органи, і він упав у кому.

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