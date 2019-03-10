Розкиданий одяг і тіла 157 загиблих: опубліковано перше відео з місця катастрофи літака в Африці. 18+

У мережі з'явилося перше відео з місця катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який впав у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі і забрав життя 157 осіб.

Кадри були опубліковані на африканських YouTube каналах. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На записах видно, що величезну площу, на якій повсюдно розкидані частини літака, одяг пасажирів і тіла загиблих, загородили від сторонніх. На місці трагедії знаходиться безліч людей.

Літак в Африці Скриншот из видео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральній частині Колумбії 9 березня відбулася авіакатастрофа, в результаті якої загинули як мінімум 12 осіб.

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