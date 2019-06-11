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"Розігнати всіх": Лукашенко оголосив війну синоптикам

12.5тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував роботу синоптиків у країні і запропонував розігнати Республіканський центр із гідрометеорології (Белгідромет).

Із відповідною заявою виступив він у вівторок, 11 червня, повідомляє "Інтерфакс".

"Із ними треба щось робити: їх треба або розганяти, або приводити до тями. У кращому випадку в якийсь день на 50-70% достовірність прогнозу погоди. Нам такий Гідрометцентр не потрібен", – заявив Лукашенко.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Телеканал ATR

За словами лідера Білорусі, сам він давно в питаннях погодних умов довіряє тільки даним військових. "Я вже орієнтуюся на військових, які бачать у реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі у республіці, і що буде в найближчі 12 годин. Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий", – пояснив президент.

"Ми повинні знати, що відбувається, що буде завтра, післязавтра, щоб орієнтуватися", – додав Лукашенко.

На заяву білоруського президента відреагував український політолог Олексій Голобуцький.

"При авторитарному режимі роль соціологів відіграють синоптики. Нічого – після такого "ператр*хування" метеорологи танцюватимуть із бубнами втричі інтенсивніше, щоб Ляксандра Григоровіча погода влаштовувала", – написав він у своєму Telegram-каналі.

"Розігнати всіх": Лукашенко оголосив війну синоптикам

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко розігнав чиновників із Могильовської області через безлад у корівнику одного з регіональних агрохолдингів.

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Тема
Новини світу
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Да если єти военние суноптуки могут только на 13 часов прогноз погоди дать и сказать где идут дожди то єто ясно дело супер пупео предсказатели. Прогноз погоди должен делаться на трое суток как минимум с вероятностью 99%
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Главным синоптиком назначит бабку-повитуху Кузминичну?
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