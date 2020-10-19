27 вересня почався наступ Азербайджану в Карабасі і через три тижні на південному фронті азербайджанські війська прорвали фронт і цей пролом Вірменії вже нічим закрити. Вірніше, у Вірменії залишаються мотивовані бійці, залишається особистий героїзм, але армія Вірменії з тактикою і озброєнням 80-х років 20-го століття не може зупинити армію Азербайджану, яка має тактику і озброєння 10-х років 21-го століття, і максимально натхнена довести розпочате до кінця. Азербайджан домігся блискучої перемоги, а Вірменія зазнала воєнної поразки в Карабасі, і тепер відхід звідти - питання часу.

Ключовим напрямком наступу Азербайджану став південний напрямок - відкрита танкодоступна місцевість. Це так звана "зона безпеки" - окупована вірменської армією територія Азербайджану. Ключовими опорними пунктами на півдні були селища Фізулі, Гадрут і Джебраіл. Ці були точки зв'язності всього вірменського фронту на півдні Карабаху. І тепер ця лінія оборони знищена, і інших таких же зручних рубежів, де б можна було б зупинити наступ, у вірменській армії вже немає. Стратегічна обстановка в Карабасі повністю змінилася. Продовження наступальної операції Азербайджану незабаром призведе до виходу до Лачін і Шуші - тепер дві це ключові точки зв'язності вірменської армії в Карабасі. Вихід азербайджанських військ в будь-якій точці на трасу Лачін-Шуші змусить Вірменію евакуювати весь регіон.

Як ми бачимо по карті, через Карабах проходить всього три магістралі, від контролю цих ліній залежить взагалі можливість ведення бойових дій.

Північна траса Варденіс-Мардакерт знаходиться під обстрілом азербайджанських військ, повноцінне її використання ускладнене.

Південна траса Горіс-Джебраіл в результаті настання взята під контроль Азербайджану.

Центральна траса Горіс-Лачін-Шуша залишається єдиним шляхом постачання для Вірменії, хоча по мосту у Лачина Азербайджан вже наносив удар балістичною ракетою.

Азербайджан продовжує наступ до Лачін уздовж кордону з Іраном і до Шуші по гірській дорозі, і якщо не буде політичних причин для зупинки, азербайджанці повністю звільнять зону безпеки і перехоплять головну трасу постачання.

Ключовим фактором, який "зробив різницю", став новий підхід до оборонного планування, якість управління і розвідки, в тому числі, космічної, панування в повітрі, сучасна тактика придушення ППО і турецькі "Байрактара" з керованими бомбами як основний засіб вогневого ураження противника.

Пріоритетні цілі, судячи з відео:

- радари ППО і зенітно-ракетні комплекси;

- РСЗВ;

- машини постачання;

- танки;

- артилерія;

- легка бронетехніка;

- бази постачання;

- піхота на позиціях.

Судячи з відео в інтернеті і підрахунками ресурсу Oryx, вірменська армія на даний момент за три тижні боїв втратила знищеними і захопленими:

- 12 зенітно-ракетних комплексів військової ППО Оса-АК і Стріла-10 (це велика частина військової ППО, яка була 27 вересня в Карабасі);

- 2 зенітно-ракетні комплекси дальньої дії С-300ПС (відзначені на карті, один з них, на території Вірменії був знищений ударом, судячи з усього, балістичної ракети);

- станція РЕБ ППО Репелент ВС Вірменії (сучасна російська система);

- 5 радарів ППО;

- близько 150 вантажних і близько 80 легкових автомобілів;

- 101 танк Т-72;

- 44 одиниці легкої бронетехніки - МТЛБ, БМП, БТР;

- 48 самохідних і гармат польової артилерії 2С3, 2С1, Д-20, Д-30, Д-1, КС-19;

- 47 реактивних систем залпового вогню - в основному БМ-21, а також один далекобійний Смерч БМ-30, дві китайські WM-80, а також одна ТОС-1А, інформації про поставки яких до Вірменії з РФ не надходило (знищені майже всі РСЗВ армії Карабаху);

- особливо слід відзначити, що Азербайджан зумів нанести удар і знищити оперативно-тактично ракетний комплекс "Ельбрус" на території самої Вірменії (відзначено на карті);

- спроба вірмен застосувати пілотовану авіацію привела до втрати штурмовика Су-25.

"Байрактара" завдали вірменам більше втрат, ніж всі інші види бойової техніки разом узяті.

Вірменія заявила вже понад 710 загиблих військових. Це означає, з урахуванням поранених, що найбільш боєздатні підрозділи в Карабасі знекровлені. Так, їх активно поповнюють добровольці, але замінити собою добре навчену і злагоджену армію вони не зможуть, і перш за все тому, що вирішення проблеми дронів і раніше немає.

Втрати Азербайджану в техніці значні, і тут слід зазначити, що їх облік не такий повний - поле бою в основному залишається за азербайджанцями, і у вірмен немає дронів з відеокамерами, але тим не менш, втрати азербайджанців в техніці на порядок нижче противника. На відео зафіксовано втрати знищеними і захопленими:

- 21 танк Т-72 і Т-90;

- 17 одиниць легкої бронетехніки;

- 12 автомашин.

Азербайджан втрати засекретив. Рахунок втрат явно йде на кілька сот убитих. На карті відзначена гора Арега, в ході бою в районі якої в кінці вересня в засідці загинуло два взводи азербайджанської піхоти. Вірменська артилерія, маючи спостережні пункти в горах і відмінний огляд діяла активно, а дрони не могли відразу вибити все вогневі позиції за всіма фронту. Вірменська піхота показала високі бойові якості, то, що при таких втратах битва за південний Карабах йшло три тижні - заслуга тих, хто тримався на передовій, але за цей час азербайджанці перемололи все вогневі засоби і систему постачання і подальше опір виявилося неможливо.

Азербайджан показує повну перевагу не тільки в дронах - але і в управлінні і плануванні бойових дій, мотивація особового складу колосальна, азербайджанці прагнуть просуватися вперед де тільки можливо. Величезна увага Азербайджан приділяє ізоляції району бойових дій. Удари по комунікаціях привели до розвалу постачання і втрати великої кількості бойової техніки, яку вірменам довелося кинути. Очевидно, що на ряді напрямків відбувається неорганізований відхід.

Тактика азербайджанської армії будується на виявленні і послідовному точковому знищенні ключових вузлів опору на передовій. Для цього встановлюється безперервна розвідка з дронів, концентрації на об'єктах атаки ударних дронів, артилерії і РСЗВ. Вогневі засоби мають високу маневреність. Вузли опору "розм'якшуються", захисники несуть великі втрати, маневр оборони сковується за рахунок ураження системи постачання, сили оборони вимушено розосереджуються. Це використовується для просочування в проміжках і стиках бойових порядків вірмен, як це сталося в Гадрут.

Якщо при прориві передових укріплень були очевидні невмілі дії в ряді випадків, пов'язані з недоліком бойового досвіду, то перемога в боях за Гадрут була забезпечена несподіваним маневром в горах азербайджанської піхоти, яка забезпечила швидке взяття зручного для оборони селища, що має важливе оперативне значення. Гадрут показав, що азербайджанці підготувалися до контактних боїв і самостійним операціям піхоти без бронетехніки.

Вірменська армія зробила запеклий опір, і застосувала велику кількість традиційних озброєнь, але змінити якісний розрив героїзмом і кількістю танків і "Градів" не можна, прийшла нова епоха. Тактика вірмен зводиться до позиційної війни, до нанесення вогневого ураження противнику силами артилерії і РСЗВ. Основна бойова навантаження лягає при цьому на піхоту, оскільки при ізоляції району бойових дій взаємодія з танками і артилерією втрачається, постачання переривається, і фронт залежить від дій автономних бойових груп піхотинців.

Перш за все помітна слабкість радіоелектронної розвідки, низька ефективність радарів ППО радянської розробки проти БПЛА. У військ відсутні елементарні засоби РЕБ. Навіть застосування сучасних ЗРК Тор-2мкм і далекобійних ЗРК С-300ПС виробництва 80-х позбавила змоги комплексно прикрити війська через відсутність радарів ППО для виявлення малорозмірних цілей.

В Азербайджані дрони вирішують широкі оперативно-тактичні завдання, в Вірменії нечисленні дрони використовуються дуже обмежено.

В результаті вірмени не могли нав'язати противнику свою ініціативу, спроба завдати удару 9 жовтня за Горадіз була розбита, танкові підрозділи були атаковані "Байрактара" ще на рубежі розгортання. В умовах панування в повітрі противника концентрація будь-яких наземних сил на відкритій місцевості виявилася неможливою.

14 жовтня розпочався відхід. Азербайджанці вибили вірмен з пануючих висот навколо Джебраила, Гардута і Фізулі, і утримувати далі фронт стало неможливо. На даний момент азербайджанці продовжують наступ незважаючи на вже друге оголошене перемир'я. Поки незрозуміло, на якому рубежі азербайджанці зупиняться і зупиняться взагалі, поки не виб'ють вірмен з Карабаху повністю.

На північному фронті в горах, азербайджанці взяли Талиш і Мадагіс, вибили противника з укріпленого району, але вірменські частини завдали наступаючим значні втрати. Тут вірменської піхоті вдається триматися до сих пір. Але доля Карабаху вже зважилася в битві на півдні.

Після прориву Азербайджан буде продовжувати наступ, яке може буксувати через опору вірменських частин прикриття, через перекидання військ, нельотну погоду для дронів. Зупинити в горах азербайджанців можна - але без підготовлених рубежів оборони, без ППО і постачання, загони піхотинців будуть триматися стільки наскільки у них вистачить крові. Такий сценарій війни виключити не можна, але побудувати міцний новий фронт без вирішення проблеми ППО не вийде.

Тепер бій за Карабах може зупинити тільки політичне рішення.