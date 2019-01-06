Розгром ІДІЛ: сенсаційне рішення Трампа щодо Сирії отримало новий поворот

США виведуть війська з Сирії після ліквідації усіх бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і забезпечення безпеки сил самооборони курдів.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє Associated Press. За його словами, конкретні терміни залежать від політичних рішень, які Штати повинні виконати.

Болтон наполягає на забезпеченні безпеки сил самооборони курдів, союзників Вашингтона щодо боротьби з ІДІЛ, від можливих дій із боку Туреччини. "Ми не думаємо, що туркам потрібно здійснювати військові дії, які не скоординовані і не узгоджені повністю зі США", — зазначив він.

Дональд Трамп

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