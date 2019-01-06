Розгром ІДІЛ: сенсаційне рішення Трампа щодо Сирії отримало новий поворот

США виведуть війська з Сирії після ліквідації усіх бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і забезпечення безпеки сил самооборони курдів.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє Associated Press. За його словами, конкретні терміни залежать від політичних рішень, які Штати повинні виконати.
Болтон наполягає на забезпеченні безпеки сил самооборони курдів, союзників Вашингтона щодо боротьби з ІДІЛ, від можливих дій із боку Туреччини. "Ми не думаємо, що туркам потрібно здійснювати військові дії, які не скоординовані і не узгоджені повністю зі США", — зазначив він.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над терористами "Ісламської держави" у Сирії.
Збройний конфлікт у Сирії почався у2011 році. У 2016 році президент Туреччини Ердоган оголосив військову операцію під назвою "Щит Євфрату", яка була спрямована на боротьбу з ІДІЛ і Робочою партією Курдистану.
12 грудня 2018 року турецький лідер оголосив про військову антитерористичної операції у тих районах Сирії, які розташовані на схід від річки Євфрат.
Трамп уже заявляв у 2017 році про перемогу над ІДІЛ. Він тоді повідомив, що коаліція відвоювала у бойовиків майже 100% територій. Також Ірак оголосив про завершення війни з ІДІЛ.