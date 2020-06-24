Розгадано загадку таємничо зниклої колонії Роанок

Археологи наблизилися до розгадки таємниці безслідно зниклої британської колонії Роанок в США. На сусідньому острові вони знайшли артефакти, які можуть свідчити про масштабне переселення людей.

Як пише Fox8 News, під час розкопок на Хаттерас вчені виявили під затверділими шарами мулу речі, датовані XVI століттям. Йдеться про англійські мідні каблучки, сережки, уламки зброї, письмове приладдя та фрагменти посудин зі скла.

Однак найбільшу увагу дослідників привернули саме жіночі ювелірні вироби. Адже відмінна риса Роанока – проживання на її території жінок. В інших колоніях того періоду їх не було. Отже, знайдені артефакти можуть вказувати на місце, куди переїхали поселенки з Роанока.

Також археологи вже змогли встановити приблизне місце табору, який могли розбити колоністи з Роанока. Однак масштабні розкопки через всесвітній карантин, викликаний коронавірусом, довелося перенести на 2021 рік.

Нагадаємо, що загадка зникнення понад 100 британців-колоністів з Роанока розбурхує уми людства вже кілька століть. На безлюдному острові від поселенців залишився тільки таємничий напис "Кроатоан", який одразу ж обріс безліччю міфів і легенд та увійшов у місцевий фольклор.

Так, згідно з однією з них, на жителів колонії напали індіанці або ж вони загинули в океані. За іншою версією, поселенців вбили іспанці або ж вони були принесені в жертву богу Кроатоану.

Крім того, пише 360tv, цей сюжет знайшов відображення в книзі Стівена Кінга "Буря століття". У ній Кроатоаном став древній чаклун, який знищив населення колонії за відмову віддати йому на виховання одну дитину.

Також містична історія про зникнення колоністів лягла в основу фільму "Зникла колонія" і серіалу "Американська історія жахів". У них за людьми з острова полювали духи, в тому числі – вікінгів, які загинули на Роаноці багато століть тому.

Більш реалістична гіпотеза свідчить про те, що "кроатон" могло бути назвою місцевого племені індіанців або сусіднього острова, куди перебралися зниклі британці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вченим вдалося розшифрувати знайдений в стародавньому місті ієрогліф, який дозволив розкрити один з головних секретів цивілізації майя.