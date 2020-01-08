Розгадана таємниця найдорожчої в історії картини да Вінчі

Вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) створили 3D-модель картини Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" і розкрили таємницю прозорої кулі в руці Христа.

Про це повідомляє MIT Technology Review. Так, дослідники давно виявили, що куля, що символізує світобудову, майже не спотворює простір позаду себе, що дивно, з огляду на знання да Вінчі в сфері оптики.

За допомогою комп'ютерної графіки вчені з'ясували, що предмет на картині – це порожниста сфера діаметром 6,8 сантиметра зі скла товщиною не більше 1,3 міліметра. Куля розташована на відстані 25 сантиметрів від тіла Христа.

Картина "Спаситель світу" MIT Technology Review

Примітно, що два роки тому американський біограф Уолтер Айзексон запевняв, що спотворення немає, оскільки художник намагався наділити Христа і його кулю "чудовими властивостями".

Картина "Спаситель світу" довгий час вважалася втраченою. Її знайшли лише в 2011 році. У 2017 році полотно продали на аукціоні "Крістіс" за 450 мільйонів доларів, воно стало найдорожчим твором мистецтва в історії. Картина потрапила в приватну колекцію.

"Спаситель світу" да Вінчі: розгадана таємниця картини AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Як повідомляв OBOZREVATEL, вважається, що картина була написана після 1505 року. У травні 2019 році співробітники Лувра та філії художнього музею в Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що поняття не мають, де творіння да Вінчі.

11 червня полотно знайшлося на яхті Serene спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

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