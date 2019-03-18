Розгадана особистість серійного вбивці Джека-різника

Таємниця особистості серійного вбивці Джека-різника залишалася нерозкритою понад 120 років.

Вчені з університету Ліверпуля імені Джона Мурса навели докази версії, що маніяком був душевнохворий польський єврей-емігрант Аарон Косминський, повідомляє The Sun.

Експерти провели молекулярний аналіз шалі, на якій була ДНК однієї з жертв — Кетрін Еддоус, а також вбивці. Зразки Косминського збіглися з ДНК на шарфі, який, до речі, залишився єдиним речовим доказом у справі серійного вбивці.

П'ять років тому вже було висунуто версію, що Джеком-різником був перукар Аарон Косминський. Однак тоді докази його причетності до вбивств поставили під сумнів.

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Джек-різник — серійний вбивця, який орудував у передмістях Лондона у 1888 році. Його жертвами ставали повії з нетрів, яким він спочатку перерізав горло, а потім розтинав черевну порожнину. Точну кількість убитих досі не встановлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні помер найжорстокіший серійний маніяк, який зґвалтував і вбив десятки дітей.

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