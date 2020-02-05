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7 лютого • оновлено в 08:41
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"Розчавлю тирана!" Трамп публічно пригрозив знищити Мадуро

2.7т
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Президент США Дональд Трамп має намір усунути від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На думку глави Білого дому, Мадуро "жорстоко поводиться з власним народом", передає Укрінформ.

"Дипломатична коаліція з 59 країн виступила проти соціалістичного диктатора Ніколаса Мадуро. Мадуро – нелегітимний керівник, тиран. Але його тиранія буде розчавлена", – з такою заявою виступив Трамп перед обома палатами Конгресу США.

Трамп і Мадуро

Трамп і Мадуро

Також президент Штатів представив Конгресу лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, "який уособлює всі надії та мрії всіх венесуельців".

"Все американці підтримують венесуельський народ і його боротьбу за свободу", – наголосив Трамп.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Хуан Гуайдо Ніколас Мадуро Дональд Трамп
Місце
США
Тег
конфлікт у Венесуелі
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Х Елена
Х Елена
А кто - нибудь ещё, окромя Вашего "обоза" и " укринфрма", в курсе ВАШИХ потаённых "хотелок"? Вашему "мриемому" Хуану только Хуанитам мозги запудрить удаётся, ну, может ещё Трампушке.
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2
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Трамп уже больше года назад грозился, что "Мадуро всё". И даже какого-то типчика президентом объявил. Только Мадуро по-прежнему у власти, а фамилию этого типчика никто и не помнит.
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3
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семенов Александр
семенов Александр
Путино тоже неплохо бы раздавить пару тиранов в Украине, Прибалтике и Польше, особенно в Украине, где армия участвует в артиллерийских обстрелах своего народа
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