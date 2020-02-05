"Розчавлю тирана!" Трамп публічно пригрозив знищити Мадуро

Президент США Дональд Трамп має намір усунути від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
На думку глави Білого дому, Мадуро "жорстоко поводиться з власним народом", передає Укрінформ.
"Дипломатична коаліція з 59 країн виступила проти соціалістичного диктатора Ніколаса Мадуро. Мадуро – нелегітимний керівник, тиран. Але його тиранія буде розчавлена", – з такою заявою виступив Трамп перед обома палатами Конгресу США.
Трамп і Мадуро
Також президент Штатів представив Конгресу лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, "який уособлює всі надії та мрії всіх венесуельців".
"Все американці підтримують венесуельський народ і його боротьбу за свободу", – наголосив Трамп.
Як писав OBOZREVATEL:
23 січня 2019 року Венесуелу охопили масштабні протести. На мітинги проти президента Ніколаса Мадуро вийшли тисячі людей.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками й силовиками. Військові почали використовувати сльозогінний газ, а незабаром відкрили стрілянину по людях.
Того ж дня лідер опозиції та глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим лідером держави. Незабаром на аналогічний крок пішли ще 9 країн.
Напередодні Мадуро жорстко відповів на ультиматум Європи, звинувативши її в потуранні американському очільнику Дональду Трампу.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в.о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести позачергові парламентські вибори.
Дональд Трамп заявив про можливість залучення американських збройних сил у Венесуелі.
30 квітня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав народ до повалення президента Ніколаса Мадуро й оголосив, що венесуельська армія підтримала його.
24 вересня на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним прилетів лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
21 січня 2020 року Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон і його союзники працюють над зміною влади в Венесуелі.
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