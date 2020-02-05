"Розчавлю тирана!" Трамп публічно пригрозив знищити Мадуро

Президент США Дональд Трамп має намір усунути від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На думку глави Білого дому, Мадуро "жорстоко поводиться з власним народом", передає Укрінформ.

"Дипломатична коаліція з 59 країн виступила проти соціалістичного диктатора Ніколаса Мадуро. Мадуро – нелегітимний керівник, тиран. Але його тиранія буде розчавлена", – з такою заявою виступив Трамп перед обома палатами Конгресу США.

Трамп і Мадуро

Також президент Штатів представив Конгресу лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, "який уособлює всі надії та мрії всіх венесуельців".

"Все американці підтримують венесуельський народ і його боротьбу за свободу", – наголосив Трамп.

Як писав OBOZREVATEL:

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