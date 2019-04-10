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Розбився найдорожчий винищувач у світі: що про нього відомо

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Міністр оборони Японії Такесі Івая заявив, що в Тихому океані в районі префектури Аоморі розбився винищувач F-35A військово-повітряних сил самооборони.

Зазначається, що чотири винищувачі з бази Місава брали участь у навчаннях із відпрацювання повітряного бою. Під час навчань від першого літака надійшло повідомлення про їхнє завершення, після чого він припинив виходити на зв'язок і зник із радарів, повідомляє "РИА Новости".

Міністр підкреслив, що зараз всі сили спрямовані на пошуки 40-річного пілота.

"Ми зробимо все для порятунку його життя", – підкреслив він.

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Розбився найдорожчий винищувач у світі: що про нього відомо

The National Interest

Lockheed Martin F-35 Lightning II ( "Локхід-Мартін" F-35 "Блискавка II")сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Lockheed Martin.

Відповідно до заяв президента Дональда Трампа, повна вартість проекту становить 400 мільярдів, вартість однієї машини в середньому перевищила 150 мільйонів, без озброєння і обслуговування.

Розбився найдорожчий винищувач у світі: що про нього відомо

The National Interest

На F-35 використані багато технологічних рішень, відпрацьованих на F-22. Позначення серійних варіантів: F-35A (зі стандартним злетом і посадкою), F-35B (з коротким злетом і вертикальною посадкою) і F-35C (зліт із палуби авіаносця за допомогою катапульти, а посадка на палубу з використанням аерофінішера).

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші хвалені російські винищувачі Су-57 може отримати 8-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії (севастопольський аеродром Бельбек, анексований Крим).

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Японія
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
А вот новейшие украинские истребители никогда не разбиваются!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Xoзяин Xoxлов, вы этому удивляетесь ? Не может разбиться то , чего нет .
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Уже второй за полгода, чем же они хороши?
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