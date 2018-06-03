Остановить "Русскую Корпорацию убийств"

Инсценированное “убийство” российского журналиста в Украине лишь подчеркивает риски для диссидентов.

Тон флагманов англоязычной прессы, пишущей про путинскую Россию в последние дни беспрецендтно жёсткий, что говорит о том, что позиция американской и британской элиты в отношения режима, олицетворением которого является Владимир Путин изменилась бесповоротно. И пусть еще европейские политики пытаются найти общие интересы (мол, имели дело и со Сталиным, имели дело с Брежневым и с Путиным будем – куда деваться), общественный консенсус в США – очевиден: Россию захватила банда убийц. Об этом сегодня говорит и редакционная статья Wall Street Journal, с красноречивым заголовком “Российская Корпорация убийц” (в оригинале Russian Murder Inc). Ниже её полный перевод.

Насколько опасна жизнь в изгнании для российского критика режима Владимира Путина? Ответ очевиден исходя уже из того факта, что журналист Аркадий Бабченко был готов инсценировать свое собственное убийство, чтобы помочь украинским службам безопасности сорвать покушение.

В среду власти Украины объявили, что г-н Бабченко жив – на следующий день после того, как они же сообщили, что его застрелили на пороге своей квартиры в Киеве. Украинские официальные лица не сообщали подробности того, что, по их словам, было организованным из России покушением с целью убийства Бабченко, ограничившись информацией о том, что по крайней мере один арест уже совершён.

41-летний Бабченко (в прошлом военный корреспондент) превратился в одного из самых смелых критиков путинского режима, активно выступающего против российского вторжения в Украину и сирийской авантюры Кремля. Он покинул Россию в 2017 году после многочисленных угроз убийством в свой адрес и, в конечном итоге, обосновался в Украине. В марте на совместной конференции с Гарри Каспаровым на Манхэттене он рассказал об угрозе, исходящей от пропагандистской машины Кремля.

Киев стал смертельно опасен для критиков Кремля. Белорусский журналист Павел Шеремет был убит автомобильной бомбой в июле 2016 года. В марте 2017 года, Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы, который утверждал, что имеет глубокие знания о коррупционных схемах на самых высоких эшелонах российской власти, был убит среди бела дня прямо перед в ходом в отель.

Между тем, в среду инвестор Билл Браудер был (временно) задержан в Мадриде за "мошенничество" по ордеру на арест выписанным Интерполом. Как вскоре выяснилось – ордер Интерпола был сфабрикован. Г-н Браудер, который явно находится на первых строчках списка врагов Путина, является движущей силой так называемых законов Магнитского, которые были приняты США, Канадой, Великобританией и властями прибалтийских стран для того, чтобы подвергнуть санкциям нарушителей прав человека из России. Интерпол быстро опроверг наличие ордера, и испанские власти г-на Браудера освободили.

Эти два сообщения – одно об убийстве журналиста и политического противника, совершенное за пределами России, а другое об аресте с целью запугивания – четкий сигнал цель которого дать понять, что критики Кремля нигде не могут чувствовать себя в безопасности. Поэтому радует то, что западные страны наконец стали реагировать на происходящее. После того, как в марте в Солсбери произошло покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь с использование русского нервно-паралитического вещества, Великобритания указала шпионам Путина на дверь и принимает дальнейшие меры в этом направлении. Администрация Трампа подвергла санкциям приближенных Путина и заставила такие страны, как Латвия прекратить отмывать грязные российские деньги.

Нужно сделать еще больше, чтобы разоблачить и остановить Русскую Корпорацию убийств, и будем надеяться, что Украина расскажет миру о подробностях заговора с целью убийства Аркадия Бабченко.