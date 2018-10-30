В то время как Минтруд РФ рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров Московии падают средний чек и продажи.

У трех крупнейших розничных сетей на РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Согласно отчетам по МСФО, опубликованным за последнюю неделю, у X5 размер чека оказался на 0,4% меньше, чем год назад, у "Магнита" - на 0,3%, у "Ленты" - на 0,2%.

У двух из трех сетей сократились и общие продажи: на 2% - у "Магнита" и на 0,6% - у "Ленты", передает Финанс.

"Россияне продолжают экономить, причём на самом необходимом - продуктах питания", - делает вывод Тремасов.

У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%.

"То есть россияне оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.

Активность потребителей подорвали ожидания высокой инфляции, пенсионная реформа и обесценение российской валюты, заявил в понедельник в ходе телеконференции с инвесторами гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг.

Все это привело покупателей в режим экономии, и ситуация продолжает ухудшаться. "За 3 недели октября мы видим (результаты) ниже, чем в третьем квартале. Исходя из этого, мы думаем, что четвертый квартал будет даже тяжелее, чем третий", - сказал Дюннинг (цитаты по Reuters).

"Лента", по его словам, "существенно сократит" число открываемых магазинов, поскольку в существующих сложных экономических условиях для потребителей добавлять много новых торговых площадей рискованно.

X5 Retail Group, торгующая через сети "Перекресток" и "Пятерочка", также сократит ввод новых торговых точек: в прошлом году их было открыто 2,9 тысячи, в этом - 2,5, а следующем - 2 тысячи, сообщила ТАСС финансовый директор Светлана Демяшкевич в кулуарах дня инвестора.

Общая выручка ритейлеров растет, но это происходит за счет выдавливания с рынка несетевых конкурентов: доля "большой тройки" в продуктовой рознице на конец третьего квартала превысила 20%.