Азербайджано-турецкие учения, официально начавшиеся 29 июля, 1 августа вступили в свою основную фазу и теперь стало понятно, что именно ВС Турции выставили для этих учений и где они проходят. Как и ожидалось с самого начала, турецкая сторона сделает упор на авиацию, поскольку именно эта составляющая в азербайджанской армии является самой слабо развитой.

Если с сухопутными войсками Азербайджан уже подтянулся на достаточно высокий уровень, то с авиацией пока не складывается, поскольку это – самый дорогостоящий компонент вооруженных сил, размером с то, чем располагает Азербайджан. Собственно говоря, именно такой формат участия в учениях Турции четко показывает противнику, что и как перекроет союзник Азербайджана, в случае серьезного замеса.

Раньше Анкара ограничивалась помощью Азербайджану в виде материальной части, но в этот раз все пошло по другому сценарию. Турция ввела именно свои войска и в частности, были развернуты турецкие истребители F-16, а также многоцелевые вертолеты С-129 и С-70 Black Hawk. Такая конфигурация турецко-азербайджанский войск мгновенно изменила расстановку сил на возможном театре военных действий.

Весь мир уже знает то, как мастерски Турция использует свою авиацию, а россияне, как главный получатель подарков этой авиации, могут писать об этом хоть диссертации, хоть поэмы. Случись такие учения год назад, они вряд и имели бы такой подтекст и смысл, а сейчас – все изменилось.

Между прочим, теперь встал вопрос о том, что делает в Армении российская военна база в Гюмри. Ведь ее основной целью была молчаливая угроза Азербайджану вступить в замес на стороне Армении, если таковой случится. И войска на этой базе как раз были заточены на возможности азербайджанской армии в том виде, в каком она существует.

И вот Анкара показала то, какими силами она готова войти в драку, и теперь становится понятно, что и армянская армия, и российская группировка становятся весьма уязвимыми для средств поражения Турции. Расклад тут такой. Азербайджанская армия в ее нынешнем состоянии вполне способна решить проблему Карабаха собственными силами. Но не может этого сделать, поскольку на стороне армян могут выступить и скорее всего – выступят россияне, с той самой базы в Гюмри.

Но если на стороне Азербайджана начинает играть Турция, то вмешательство россиян делает их законной целью и сразу же их база становится крайне уязвимой со стороны Турции. А то, что если дать туркам повод, они пойдут в замес, уже не вызывает вопросов.

Отсюда следует, что при этом раскладе Москве либо надо загонять в Армению куда более крупную группировку, либо складывать уши. Но какую бы группировку они туда не загнали, габариты Армении и конфигурация ее границ крайне уязвимы для драки Азербайджана и Турции.

Собственно говоря, эти учения не что иное как ставка на повышение. Анкара ее сделала, а теперь – смотрим за ходом Москвы. Ситуация очень интересная и заслуживает постоянного мониторинга. Поскольку чем душнее Путину в других местах, тем лучше нам. Правда, надо что-то делать с нынешней властью, которая не умеет и не хочет надлежащим образом управлять страной. Это уже – наша забота.

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