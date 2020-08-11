Вчера стало известно о том, что правительство Ливана подало в отставку. Для того имеется множество причин и каждой из них – достаточно для отставки. Безусловно, теперь уже вошедший в историю взрыв, равный мощности небольшого ядерного боеприпаса, оказался катализатором отставки, а также других политических и экономических процессов в стране.

По самым скромным и приблизительным подсчетам, потери и без того хилой экономики Ливана от этого взрыва составят не меньше четверти ВВП. В таких условиях любое правительство окажется перед лицом сложнейшей ситуации, но ушедшие чиновники еще и уносят с собой вину за катастрофу, случившуюся в столице.

В самом деле, какой бы ни была причина пожара и последующего взрыва, фактом остается то, что в черте города могло находиться что-то, способное взорваться с такой силой и принести такие чудовищные разрушения. Правительство обязано было отработать таким образом, чтобы такой угрозы не было в принципе.

Склады с взрывоопасными веществами в крупных и особо крупных размерах выносятся за черту населенных пунктов и выстраиваются таким образом, что даже в случае взрыва, пострадал самый минимум людей, даже не весь персонал хранилища. Но так случилось, что на этих складах, не предназначенных для хранения подобных веществ, в одном месте хранилась и "селитра", и "петарды" и еще что-то, что дало первоначальный пожар.

Откровенно говоря, мне не верится, что даже самые отбитые на всю голову портовые служащие могли бы уложить в один склад две с половиной тысячи тонн взрывоопасного вещества, и под этой же крышей стали хранить петарды и салюты. Это так не работает. Обычно склады отводятся для хранения однородной продукции. Например – склады продовольствия отдельно, а склады промтоваров – отдельно. Их никто не станет смешивать по очень разным причинам.

В данном случае, мы просто выскажем допущение, согласно которому, целевой склад был помечен как склад боеприпасов или вооружений. Это предположение основано на том, что однородная продукция должна храниться в складах с примерно одинаковыми требования по пожарной безопасности, возможностями охраны и так далее.

Таким образом, скорее всего, в складе хранились взрывчатые вещества и готовые боеприпасы. На уже всем известных кадрах пожара складов видны взрывы именно патронов стрелкового оружия, а массивный взрыв прогремел позже. С учетом того, что Хезбола давно использует Ливан как базу для атак на Израиль, то вполне вероятно, что именно эти склады были отданы на откуп иранцам, которые в Бейруте имеют целую сеть производств боеприпасов разного назначения. На складе вполне могло храниться как сырье, так и готовая продукция.

И вот вина правительства состоит именно в том, что оно допустило организацию такого хранилища в черте города. Понятно, что никто не ожидал, что все это может вот так рвануть, но тем не менее, есть практика оборота подобных вещей и правительство, каким бы оно ни было, обязано соблюдать протоколы безопасности.

Но вот что интересно, в порту Тартус в Сирии происходит примерно то же самое. Россияне там хранят сотни, если не тысячи тонн авиабомб и в один прекрасный момент все это тоже может взлететь на воздух. Что тогда рассказывать? Снова селитра или прийдется говорить правду. А все это происходит прямо сейчас. Просто Бейруту не повезло первому.