Слов, в принципе, можно сказать много, а можно не говорить ничего - все кому не всё равно, давно уже всё поняли. А те, кому плевать, зачем им волноваться? Аркадий Бабченко, один из целой плеяды тех одарённых людей, которые были и ещё будут убиты, на дороге к исчезновению той России, того режима, той государственности, что сейчас властвует в Москве и стране ей подчинённой. Почему не реформам или эволюции, или даже к революции? Да потому что в этом государственном образовании доказано несколько раз, что эволюция не даёт ничего, а революция делает ещё хуже. Сама система реформ в такой стране, с такими ресурсами, становится абсолютно не нужной и не выгодной власть держащим. Наоборот, подобные богатства и возможности - они развращают тех кто в Кремле и дают им дополнительную наглость убивать не только в своём, но и в чужих подъездах. Потому единственной целью к которой надо стремится, это не какие-то честные выборы, которые заведомо честными быть не могут в стране с дебильным народом на 80+%, а к расчленению, упразднению, полному развалу и исчезновению российской государственности как таковой на территории восточнее Польши и западнее Аляски, Южнее Северного Полюса и севернее Грузии и Казахстана.

Президент в этой стране, он на самом деле обычный диктатор из местных ворюг и бывших органов госбезопасности. Вся их задача по жизни, начиная с СССР, была не заниматься честным бизнесом, не зарабатывать своим трудом, не охранять других, кто пытается что-то построить или создать. Нет, вся их задача была забрать, национализировать, "взять всё и поделить" между другими такими же как они бездельниками, бандитами и уродами, коими была и есть полна Россия. И если кто-то поднимал голову и говорил, что сами законы этой страны, незаконны и несправедливы, то такого человека нужно было немедленно уничтожить, раз он задумался о незаконности ихних законов.

Новини Путь к пониманию Владимира Путина прост

Само построение государства на заветах Ленина, где он утверждал, что это законно ограбить других и можно построить своё счастье, на несчастье других категорически ущербно и незаконно и ведёт к замкнутому кругу воровства и отчуждения собственности, где на каждом витке спирали истории, новое поколение, хочет не заработать, не придумать что то новое, не создать какой то прогресс, а лишь ограбить поколение старое. И для спокойного существования этого режима постоянного ограбления придумали охранку или КГБ, как цепных псов, для именного такого беззаконного режима, как считался законным в СССР. И они ничего больше не умеют и не хотят уметь делать кроме этого. А уж в этом они преуспели лучше, чем кто либо другой.

Приход к власти Путина и его ГБшной камарильи, сделал всех её участников, долларовыми миллиардерами, без знания, без усилий, без вклада большого труда в это всё. Сделал чисто на той системе продажи ресурсов в мире, которая существовала и существует сегодня. Путин лишь рассадил своих людей на наиболее проверенные и хлебные места и дал им черпать из этого котла до второго пришествия. И платой за это будет безоговорочная лояльность Путину и его кругу, несмотря ни на что. Таким образом сложилась преступная группировка экономических/политических олигархов у власти, которые не нуждаются ни в народной поддержке, не контролируются судом, не конкурируют ни с кем на выборах. Они просто властвуют и передают всё в руки ими же выбранных преемников.

Российское государство сегодня - это смесь всех идеологий в одном замесе. Тут и монархисты с коммунистами, поют одни песни. Тут и какие-то националисты хотят перебить всех не-русских. Тут даже демократы, которые свято верят, что они что то смогут в этой помойной яме поменять, хотя в реалии у них нет никаких надежд к этому. Потому нужно ясно себе представить, что государство превратилось в набор учреждений, которые заняты охраной, приумножением состояния тех кто наверху, в той самой путинской группировке. Одновременно, государство занято подавлением всех, кто недоволен или подал свой голос на данную тему. То есть создана система отношений между различными бандами и группировками и государством, которому они платят и которое в ответ их защищает и поддерживает.

Россияне, или как на западе всех подряд называют русские - это вырождающаяся нация и народность, которая вековыми социальными экспериментами, доведена до состояния скота, где основной задачей является желание выжить как можно более комфортно, не занимаясь никакой государственной или политической деятельностью. То есть, пусть в соседнем доме убивают, режут и насилуют, да так, что кровь на асфальт течёт, зато я только что купил новый супер-дупер, корейский холодильник и сделал евроремонт. В любом нормальном обществе, состояние, когда в народе исчезло сострадание, совесть и желание справедливости, называется агонией этого общества. Агония может быть долгой и даже безболезненной для многих, почти до самого конца, но всё равно понятно, что это за процесс. В российском обществе - этот процесс уже давно идёт. И вопрос его смерти не если, а только когда и как. За исключением небольшого процента населения, российское общество спасти невозможно. Оно не реформируемо, невероятно параноидально, желает реванша и заражено крайним национализмом и, как результат, идёт прямо дорогой кривой, к своему совершенно неизбежному, концу.

Россия, как государство реакционное и отсталое, смертельно боится, что её соседи смогут доказать, что есть альтернатива этому русскому пути. Потому все русские цари с такой последовательностью хотели или даже активно участвовали не только в подавлении свободы у себя дома, но и в соседних странах. Примеров очень много. И не думайте, что это началось впервые с Путина. Нет, это постоянное занятие русских правителей, как бы они себя не называли и под какими бы причинами не прятались. Потому ни один сосед России, никогда в жизни, пока это государство не рухнет и не будет уничтожено, нигде и никак, не будет в безопасности. Любая революция в любой стране вокруг России, которая должна привести к более современному и справедливому обществу, будет активно подавляться русскими участниками и наёмниками. Любые территории, где проживает смешанное население, будут под возможным ударом из Москвы, с целью создать вяло-текущую войну на веки вечные.

Стоит также упомянуть, что русский государственный бандитизм, становится особенно активен в периоды более дорогой нефти и газа, как главного мерила, русской прибыли за рубежом.

И вот зная всё это, то о чём я писал много раз и о чём, более остро говорил Бабченко, я всё таки имею пару желаний. Может они в контексте всего, что имеет место малы и ничтожны, но это лишь мои мысли на сегодня.

1. В Америке нужно создать памятник борцам, за нормальную и справедливую Россию. И на нём должны быть люди от Радищева и Пушкина, до Сахарова, Немцова, Бабченко. И памятник этот должен быть именно в Америке, как символе самого нормального и свободного государства, к которому стремится каждый из нас. И пусть это будет в начале просто камень, а потом какая то стена со всеми именами, но хочется раз и навсегда, провести размежевание между теми кого и что поддерживаем мы и теми, кто пытается поддерживать эту Россию в целом. Надоело видеть, что какие-то ряженые русские участники, берут на себя право выражать мысли всех нас на разных фальшивых празднествах. Надоело ходить и протестовать к ненавистному русскому посольству или консульству. Нужен другой угол, другой, свободной России. И нужны другие имена и лидеры, которых нужно уважать на памятниках, кроме тех, что пишет это государство.

Такие памятники есть у польской, венгерской, чешской, еврейской общины США. Пора его иметь и русской.

2. Я не буду превращать всё это в политический пост, но я хочу видеть куда больше, куда более целенаправленно, куда более ясно реакцию нашего Конгресса и Белого дома, на весь ход этих событий. Пока не восстановится давление на Путина из Вашингтона, этот бандит будет, чувствовать себя безнаказанно. А давления на сегодня или мало или оно не работает. И моё мнение, что это именно вина нашей администрации сегодня.

Аркадий, пусть земля тебе будет пухом!