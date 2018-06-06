Тезисы президента РФ Владимира Путина, который в интервью австрийскому телеканалу ушел от ответов на вопросы о своей лжи насчет роли "зеленых человечков" в аннексии Крыма, не несут ничего нового. Россия останется "осажденным лагерем", жителям которого будут и дальше предлагать "затягивать пояса". Такое мнение высказал "Апострофу" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Важно, что Путин счел необходимым дать интервью. Важно, что он дал интервью австрийскому СМИ, потому что у него остается не так уж много окон, через которые он может общаться с внешним миром. Это, во-первых.

Новини Путин не меняет своих подходов

Во-вторых, когда Путин говорит про НАТО, это предмет его озабоченности. И здесь проявляется совершенно разный подход к НАТО у стран Восточной Европы и у России. Восточноевропейские страны, глядя на то, что произошло в Украине, очень спешат и изо всех сил стараются использовать все доступные возможности, чтобы присоединиться к этому блоку.

А Россия считает это проявлением экспансионистской сущности блока НАТО. Восточноевропейские страны считают, что таким образом они могут обеспечить свой государственный суверенитет и военную безопасность. И здесь принципиально различные подходы. НАТО – блок добровольный: он не присоединял к себе с помощью военной силы территории соседних государств.

В глазах России расширение НАТО является следствием агрессивной политики Запада. В глазах Запада оно продиктовано агрессивной политикой России. Не думаю, что позиция Путина по НАТО в какой-либо мере удивит европейского читателя, но для российского читателя это важно, потому что НАТО используется как достаточно эффективная страшилка на внутреннем информационном поле.

Когда российские "вежливые зеленые человечки" появились в Крыму, российскому гражданину объяснили, что в противном случае через две недели там была бы база НАТО. Что на самом деле противоречит международной Конвенции Монтре [о статусе проливов], в соответствии с которой страны, не имеющие выхода в Черное море, не имеют права держать военные корабли в этой акватории более двух недель. Так что база НАТО в Крыму – это чисто пропагандистское изобретение, которое работает. Это тот самый старый конь, который борозды не портит. Значительная часть людей (не скажу, что большинство, но значительная часть) склонна воспринимать такого рода заявления как отражение современной политической реальности.

Учитывая устройство российского телевидения, многие действительно ощущают себя за железным занавесом, в кольце врагов… И на фоне снижения экономических и социальных стандартов это, пожалуй, единственный стимул убедить население сплачиваться вокруг национального лидера.

Так что ничего нового нет, это все вполне предсказуемо. Да и вообще, надо сказать, ничего нового в этом интервью не прозвучало. И никаких сигналов, скрытых или открытых, которые так любят изучать "кремленологи", на мой взгляд, Путин в этом интервью не послал.

Путин просто еще раз зафиксировал свою непреклонную позицию, которую можно рассматривать как подтверждение принципиальных оснований для дальнейшего развития политической ситуации в России: "Мы в осажденном лагере; нам надо сплачиваться и давать отпор, затянуть пояса; когда враг на пороге, не до каких-либо экономических новаций". Так что здесь все предсказуемо, понятно и достаточно неинтересно, как мне кажется.