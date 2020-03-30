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30 березня • оновлено в 08:27
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Злий одесит
Злий одесит
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Россия запускает сценарий по изгнании Италии из ЕС

3.8т
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Российский военный десант в Италии, цель которого вовсе не спасение итальянцев, уже начинает порождать первые злокачественные плоды. Плоды, несущие ту же угрозу для Италии, что и любое российское присутствие в ЕС для европейского сообщества в целом.

Несколько дней назад в материале "Итальянские каникулы российской военной разведки" я постарался максимально полно описать тот комплекс целей и задач, которые выполняет “конвой спасения” от Министерства обороны РФ, а вовсе не от Министерства здравоохранения, в далекой Италии. И помимо комплекса медийных целей, пиара, разведки, политического давления, отвлечения внимания от собственных проблем, в том числе и эпидемии коронавируса в РФ, решалась так же задача по дальнейшей дестабилизации ЕС. А если быть точнее – подготовки фундамента для выхода Италии из состава ЕС по сценарию, буквально “на ура” сыгранному в Великобритании. И как я написал выше, первые злокачественные плоды этой игры уже проявляют себя.

Не зря в состав российской “команды спасения” Италии, которая своей численностью уж точно не смогла бы кардинально переломать эпидемиологическую ситуацию в этой стране, входили не столько медики, сколько военные журналисты, визажисты, специалисты по сценическому освещению и совершенно не связанные с медициной лица, причем ряд из которых, имеют непосредственное отношение к разведке, а так же Силам специальных операций.

В итоге, не прошло и недели как российский конвой хозяйничает в Италии, а в социальных сетях уже появляются негативные высказывания в адрес Европейского союза, который не помог Италии в трудную минуту, хотя именно европейские медики, в частности из Германии, первые протянули руку помощи итальянцам. Но ведь немцы не ездили по дорогам Италии с флагами ФРГ и под марш "Lore Lore Lore". А потому – не считается!

Социальные сети сейчас начинают заполнять видео снятые автомобилистами, запечатлевшими конвой ВС РФ, груженный на 80% бесполезным для борьбы с коронавирусом оборудованием, но вызывающий хвалебные возгласы снимающих. Некие, неблаговидной внешности граждане на камеру снимают флаги ЕС и вместо них на флагштоки устанавливают российские триколоры. И все эти видео получают сумасшедшую раскрутку по показам, лайкам и комментариям, причём, в немалой степени из русегмента интернет.

Параллельно в социальных сетях, например, таких как Telegram, создаются группы подчеркивающие коллапс в Италии и, как не странно других странах ЕС, имеющих социально-взрывоопасные регионы. Например "Каталонский карантин", вещающий о безнадежном и плачевном положении Испании, на фоне “безразличия” ЕС.

В своём прошлом материале я отмечал, что европейским спецслужбам стоит иметь ввиду, что в составе этих военных "спасателей" из России есть специалисты по "гибридным операциям", которые могут вместе с любителями России в самой Италии активизировать сеть своих сторонников, а так же специалисты по информационно-психологическим операциям. А с учётом морально- психологического состояния итальянцев под воздействием трагедии, которая происходит, очень легко взорвать общество. И этот процесс, очевидно, уже начался.

Максимально дискредитируя Европейский Союз в информационном пространстве, цель России вырвать из состава ЕС ещё один кусок, а если повезет и два. Пользуясь темой коронавирус Кремль, предпримет попытку дестабилизации Европы через Италию и Испанию, устраивая либо очередную феерию с приставкой #EXIT, либо дестабилизируя Каталонию, Бергамо, Ломбардию в режиме народных республик.

Конечно, рано или поздно, но российские военные покинут Италию. Но это не означает, что страна окажется в безопасности. Ведь после отбытия российских военных, итальянским спецслужбам необходимо будет обратить внимание уже не только на тех, кто в парламенте страны способствовал проникновению этого контингента в самое сердце ЕС, но и на тех, кто на протяжении всего этого времени с ними контактировал.

Ведь помимо разведки, эти “спасатели”, более чем уверен, проводили и глубокую вербовку. Причем порою сами же вербуемые, могли не догадываться, что с ними проводится глубокая психологическая работа. Как-никак, а без своих людей в другой стране, произвести её дестабилизацию, практически не возможно, полагаясь лишь на информационный потенциал. Кстати, Каталония тому яркий пример. А чем больше завербованных и переубежденных, тем проще расшатывать и разрушать.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Не, ну вы только посмотрите. Итальянские спецслужбы всей своей штатной численностью не смогли рассмотреть русских разведчиков. А "злой паразит" моментально вычислил. Может SIS в полном составе отправить в отставку, а "злой паразит" один их заменит?))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Буйные фантазии городского сумасшедшего
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Iz Dnepra Dniprovec
Iz Dnepra Dniprovec
Как символично - потомки красных фаш-тов "спасают" потомков коричневых.. Правда по-своему, по-пролетарски.
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