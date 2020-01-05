Ликвидировали террориста, жестокого убийцу, организатора террора по всему миру. Он стоит в одном ряду с главарями "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Так почему этим актом возмездия и справедливости так возмущены в России? Не потому ли, что кремлёвские и иранские террористы делали одно кровавое дело?

"Они убили Сулеймани!", - вчера, сегодня, завтра, главная тема во всех российских СМИ, во всех соцсетях, во всех ватных семьях.

Новини Генерал Сулеймани был большим другом России

В этой остановившейся в развитии, нищей, ограбленной, напичканной танками и ракетами, помойками и деревянными сортирами, стране - ничего не меняется.

Разница между США и РФ в том, что первые убирают террориста точечным ударом и тут же об этом сообщают. А вторые травят мирных людей полонием или "новичком" в центре Европы, подвергая опасности жизни тысяч вокруг, и врут, что это не они.

Пора Америке готовить новые беспилотники. Весь цивилизованный мир с вами.

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